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Family Life (Мод, Unlocked)

Family Life (Мод, Unlocked) 1.49.2

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Версия:
1.49.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 311
Скриншоты
Описание

Family Life – это захватывающий симулятор, предлагающий игрокам уникальный опыт управления жизнью целой семьи. В этой игре вы не просто следите за одним персонажем, а руководите всей семьей, принимая решения, которые влияют на жизнь каждого члена.


Игра предлагает обширный и динамичный мир, где каждый персонаж обладает своими уникальными чертами, предпочтениями и жизненными целями. Вы будете сталкиваться с различными случайными событиями и принимать важные решения, которые окажут влияние на будущее вашей семьи.


Симулятор позволяет игрокам управлять разными аспектами семейной жизни: от воспитания детей до управления домашним хозяйством и карьерного роста каждого члена семьи. Ваша задача – создать благоприятную атмосферу в семье, поддерживать отношения между ее членами и обеспечивать им все необходимое для счастливой и успешной жизни.



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 Теги темы: Unlocked

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Отзывы о Family Life (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Афоеюшка
Афоеюшка 26 октября 2024 02:21
Обновите пожалуйста до последней версии
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