Rivers of Astrum - это история Кимберли Эшмур, чья жизнь началась в пиратском городе Клиффперч. Но ее начало было далеко не обычным. Всего в трехлетнем возрасте она осталась сиротой, ее родители бросили ее на улицах островных трущоб. Маленькая девочка была оставлена одна, и ей пришлось самостоятельно выживать в суровом мире.





Кимберли выросла в сложных условиях, учась существовать в опасных и темных переулках, изучая их хитрости и опасности. Она стала умной и решительной молодой женщиной, но вопрос о том, почему ее родители оставили ее, так и остался неразгаданным загадкой. Кимберли не знает, что случилось с ее матерью и отцом, и это остается для нее большой тайной.





История Кимберли Эшмур обещает быть захватывающей и волнующей, полной загадок и неожиданных поворотов событий. Ее жизненный опыт и смелость помогут ей исследовать мир и раскрывать тайны, которые долгое время скрывались во мраке.