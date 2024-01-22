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Rivers of Astrum (18+)

Rivers of Astrum (18+) 0.2

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 326 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 412

Rivers of Astrum - это история Кимберли Эшмур, чья жизнь началась в пиратском городе Клиффперч. Но ее начало было далеко не обычным. Всего в трехлетнем возрасте она осталась сиротой, ее родители бросили ее на улицах островных трущоб. Маленькая девочка была оставлена одна, и ей пришлось самостоятельно выживать в суровом мире.


Кимберли выросла в сложных условиях, учась существовать в опасных и темных переулках, изучая их хитрости и опасности. Она стала умной и решительной молодой женщиной, но вопрос о том, почему ее родители оставили ее, так и остался неразгаданным загадкой. Кимберли не знает, что случилось с ее матерью и отцом, и это остается для нее большой тайной.


История Кимберли Эшмур обещает быть захватывающей и волнующей, полной загадок и неожиданных поворотов событий. Ее жизненный опыт и смелость помогут ей исследовать мир и раскрывать тайны, которые долгое время скрывались во мраке.


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Скачать Rivers of Astrum (18+) 0.2 взлом

Скачать Rivers of Astrum (18+) 326 Мб Ссылка 2 326 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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