Скретч-билеты: суперлотерея (Мод, Много денег) v1.6.2
Ticket Scratcher - это увлекательная игра, позволяющая окунуться в захватывающий мир моментальных лотерей, не выходя из дома. Вас ждут виртуальные билеты с возможностью раскрыть призы, схожие с теми, что предлагают моментальные лотереи в реальной жизни.
Главной особенностью этой игры является возможность бесплатного участия. Вам не потребуется реальные финансовые вложения в лотерейные билеты. Просто скачайте приложение, выберите билет и приступайте к игре. Чтобы узнать, какие призы вас ждут, достаточно скрести защитный слой.
"Ticket Scratcher" предоставляет широкий выбор разнообразных билетов с различными темами и призами. Выбирайте те, которые вас привлекают, и надеитесь на свою удачу. Возможно, вы раскроете крупный приз или даже джекпот!
- МЕНЮ МОДОВ
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное количество монет
- Без рекламы
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.