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Скретч-билеты: суперлотерея (Мод, Много денег)

Скретч-билеты: суперлотерея (Мод, Много денег) v1.6.2

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Версия:
1.6.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VIVUGA GAMES
Категория:
Игры / Казино
Обновлено:
Сегодня, 15:22
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 191
Описание

Ticket Scratcher - это увлекательная игра, позволяющая окунуться в захватывающий мир моментальных лотерей, не выходя из дома. Вас ждут виртуальные билеты с возможностью раскрыть призы, схожие с теми, что предлагают моментальные лотереи в реальной жизни.


Главной особенностью этой игры является возможность бесплатного участия. Вам не потребуется реальные финансовые вложения в лотерейные билеты. Просто скачайте приложение, выберите билет и приступайте к игре. Чтобы узнать, какие призы вас ждут, достаточно скрести защитный слой.


"Ticket Scratcher" предоставляет широкий выбор разнообразных билетов с различными темами и призами. Выбирайте те, которые вас привлекают, и надеитесь на свою удачу. Возможно, вы раскроете крупный приз или даже джекпот!


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество монет
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Скретч-билеты: суперлотерея (Мод, Много денег) v1.6.2 MOD APK

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Скачать Скретч-билеты: суперлотерея (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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