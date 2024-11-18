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Football Superstar 2 (Мод, Много денег)

Football Superstar 2 (Мод, Много денег) 1.0.28.5

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Версия:
1.0.28.5
Требования:
Android 9
Разработчик:
Lazy Boy Developments Ltd
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 120
Скриншоты
Описание

Football Superstar 2 - представляет собой текстово-схематический симулятор, в котором пользователи могут создать своего перспективного молодого футболиста и направить его карьеру к звёздным высотам. Начиная от молодого таланта до статуса футбольной легенды, игроки принимают участие в важнейших соревнованиях, забивают памятные голы и достигают профессиональных вершин, становясь примером для подражания будущим поколениям спортсменов.


Кроме спортивных достижений, в игре большое внимание уделяется жизни вне поля: от построения комфортных условий жизни до создания семьи. Эти аспекты добавляют игре глубины и реализма, позволяя игрокам ощутить все стороны жизни профессионального атлета.


"Football Superstar 2" обращается не только к любителям футбола, но и к тем, кто ценит сложные и многогранные симуляторы карьеры. Игра предлагает уникальный опыт управления развитием спортсмена как в спорте, так и в личной жизни, делая каждый выбор важным и влиятельным на судьбу персонажа.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Football Superstar 2 (Мод, Много денег) v1.0.28.5 MOD APK

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Скачать Football Superstar 2 (Мод, Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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