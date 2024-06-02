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Показали реалистичный трейлер мобильной NFS с открытым миром


Electronic Arts представила первый трейлер международной версии игры Need for Speed Mobile, которая ранее была известна в Китае как Need For Speed: Assemble. Первоначальный релиз в Китае запланирован на лето этого года, тогда как дата выхода глобальной версии пока не объявлена.




Need for Speed Mobile обещает стать захватывающим дополнением к серии, предоставляя игрокам большой открытый мир, выполненный на передовом игровом движке Unreal Engine. Это обеспечит впечатляющую визуализацию и высокую детализацию среды и автомобилей. Игра также включает в себя мультиплеер, динамическую погоду и широкий выбор автомобилей. Более 30 лицензированных машин будут доступны для глубокого тюнинга и персонализации, что позволит каждому игроку создать уникальный автомобиль.

Следует отметить, что Electronic Arts также анонсировала проведение бета-тестирования Need for Speed Mobile, хотя конкретные детали и сроки пока не разглашены. Это предоставит фанатам возможность первыми испытать новые функции и уровни игры.

Категория:
Новости / Новинки
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