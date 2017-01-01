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Nightfall: Kingdom Frontier TD (Мод, Много денег)

Nightfall: Kingdom Frontier TD (Мод, Много денег) 1.0.426

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Версия:
1.0.426
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 223 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 458
Скриншоты
Описание

Nightfall: Kingdom Frontier TD переносит вас в далекое королевство, где тьма угрожает поглотить все вокруг. История начинается с лорда Джеймса VII, правителя, чьи земли были прокляты из-за бесконечных войн, когда свирепые существа выходят из мрака каждую ночь. Но лорд Джеймс не просто сидит в обороне — он стремится защитить своих людей и восстановить мир в своем королевстве.


Днем лорд Джеймс проявляет себя как умелый стратег. Он строит высокие стены, укрепляет оборону и готовит своих солдат к ночным сражениям. Чтобы победить врагов, он нанимает мифических героев и заключает мощные союзы. Каждое решение, каждая стратегия приближает его к окончательной победе или же к неизбежному поражению.


Когда наступает ночь, лорд Джеймс сам становится на защиту своих земель, превращаясь в эпического воина. Его успех зависит не только от силы меча, но и от вашего стратегического мышления. Вы готовы вступить в бой и помочь лорду Джеймсу VII одержать победу над тьмой? Присоединяйтесь к Nightfall: Kingdom Frontier TD и решите судьбу этого королевства.


Информация о модах

МОД 1


Убийство одним ударом

Нет перезарядки

Можно купить Даже не достаточно


МОД 2


Множитель урона

Режим Бога

Скорость атаки

Скорость движения

Снайперский режим

Неограниченные навыки

Неограниченное боевое серебро

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Много денег

Скачать Nightfall: Kingdom Frontier TD (Мод, Много денег) v1.0.426 MOD APK

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MOD V1 223 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 223 Мб

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