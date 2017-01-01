Описание

Nightfall: Kingdom Frontier TD переносит вас в далекое королевство, где тьма угрожает поглотить все вокруг. История начинается с лорда Джеймса VII, правителя, чьи земли были прокляты из-за бесконечных войн, когда свирепые существа выходят из мрака каждую ночь. Но лорд Джеймс не просто сидит в обороне — он стремится защитить своих людей и восстановить мир в своем королевстве.





Днем лорд Джеймс проявляет себя как умелый стратег. Он строит высокие стены, укрепляет оборону и готовит своих солдат к ночным сражениям. Чтобы победить врагов, он нанимает мифических героев и заключает мощные союзы. Каждое решение, каждая стратегия приближает его к окончательной победе или же к неизбежному поражению.





Когда наступает ночь, лорд Джеймс сам становится на защиту своих земель, превращаясь в эпического воина. Его успех зависит не только от силы меча, но и от вашего стратегического мышления. Вы готовы вступить в бой и помочь лорду Джеймсу VII одержать победу над тьмой? Присоединяйтесь к Nightfall: Kingdom Frontier TD и решите судьбу этого королевства.