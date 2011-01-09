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Confessions of a Sassy Girl (18+)

Confessions of a Sassy Girl (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 894 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 389
Скриншоты
Описание

Confessions of a Sassy Girl — это забавная и эмоциональная история о подростке по имени Ами, которая в своем дневнике делится личными переживаниями, саркастическими мыслями и юмористическими замечаниями о жизни. Главная героиня, вынужденная вести дневник по настоянию своего чрезмерно оптимистичного учителя, рассказывает о своей бурной подростковой жизни, добавляя в каждый момент свой неповторимый стиль и язвительные комментарии.


Через страницы дневника игроки погружаются в яркие события, включая комичные столкновения с эксцентричными одноклассниками и трогательные размышления о личных трудностях. Confessions of a Sassy Girl предлагает историю, полную смеха, грусти и саморазмышлений, где сарказм и юмор помогают Ами справляться с хаосом подросткового возраста.


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Скачать Confessions of a Sassy Girl (18+) 894 Мб Ссылка 2 894 Мб
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Старые версии Confessions of a Sassy Girl (18+)
Version TG 0.1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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