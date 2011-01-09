Описание

Confessions of a Sassy Girl — это забавная и эмоциональная история о подростке по имени Ами, которая в своем дневнике делится личными переживаниями, саркастическими мыслями и юмористическими замечаниями о жизни. Главная героиня, вынужденная вести дневник по настоянию своего чрезмерно оптимистичного учителя, рассказывает о своей бурной подростковой жизни, добавляя в каждый момент свой неповторимый стиль и язвительные комментарии.





Через страницы дневника игроки погружаются в яркие события, включая комичные столкновения с эксцентричными одноклассниками и трогательные размышления о личных трудностях. Confessions of a Sassy Girl предлагает историю, полную смеха, грусти и саморазмышлений, где сарказм и юмор помогают Ами справляться с хаосом подросткового возраста.