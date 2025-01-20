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Soul Idle: Two Sides of Girls — глобальная версия корейского idle-RPG выходит в феврале


3 сентября 2024 года корейские разработчики выпустили мобильную игру Soul Idle: Two Sides of Girls на iOS и Android. Сейчас проходит предрегистрация на англоязычную глобальную версию, однако в России страницы в App Store и Google Play недоступны. Ориентировочная дата релиза — 27 февраля 2025 года.

О чём игра?

Soul Idle: Two Sides of Girls — это idle-RPG с элементами фэнтези и хоррора. Главный герой оказывается не в привычном средневековом мире, а на мрачном острове, балансирующем между жизнью и смертью. Здесь его встречают миловидные аниме-девушки, которые ночью превращаются в кровожадных монстров с ржавыми ножами и горящими глазами.

Игровой процесс и особенности

Игра предлагает массу наград для новичков, что позволяет быстро прокачаться и собрать коллекцию редких персонажей всего за несколько дней. Бои проходят автоматически, причём даже в офлайн-режиме, так что игроки могут просто заходить в игру и расходовать накопленные ресурсы.


Языковая поддержка

Судя по геймплейным видео на YouTube, корейская версия игры содержит поддержку английского языка. Однако точное наличие локализации в глобальном релизе пока остаётся под вопросом.

Итоги

Soul Idle: Two Sides of Girls — это необычная idle-RPG с элементами ужаса и тёмного фэнтези. Если вам нравятся игры с автоматическим сражением и захватывающей атмосферой, стоит обратить внимание на этот проект. Глобальный релиз уже близко, и сейчас самое время пройти предрегистрацию!

Категория:
Новости / Новинки
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