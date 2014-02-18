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The Guardian (Премиум)

The Guardian - World news, Sport and Finance 6.173.21349

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Версия:
6.173.21349
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Guardian News & Media Ltd
Категория:
Программы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 374
Скриншоты
Описание

Газеты - это место, где можно собрать всю самую свежую информацию о многих областях, о событиях, которые произошли и могут произойти, чтобы читатели узнали больше. Так что без чтения газеты не обойтись, потому что это место, где читатели могут обновить последнюю информацию. Раньше, чтобы читать газеты, читателям нужно было тратить деньги на покупку газет для чтения. Но по мере развития эпохи технологий новой формой чтения газет является онлайн-чтение. 


Пользователям, которые хотят читать онлайн-статьи, потребуется приложение для этого. Приложение, способное удовлетворить потребности пользователей, - это The Guardian  - приложение для чтения онлайн-газет. Как и многие другие приложения, чтобы использовать это приложение, пользователям сначала необходимо загрузить и установить приложение. Когда все будет готово, пользователю просто нужно запустить приложение, чтобы увидеть множество статей, которые пользователи смогут прочитать. Людям просто нужно выбрать то, что им нужно понять, это все, что нужно сделать пользователям, очень просто, не так сложно, как другие вещи.



Информация о модах

Автономный пакет Android

● Пакет Android App Bundle переупакован (Split APKs Packer v5.5.5):

    • Языки: Multi

    • Разрешение: hdpi, ldpi, mdpi, tvdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi

    • ЦП: Нет

● Бесплатная подписка Premium Premium

● Аналитика / Регистраторы / Обработчик сбоев удален

● Родные библиотеки удалены (аналитика)

● Удалены нежелательные разрешения, поставщики, получатели и службы

● Настройки конфиденциальности / Согласие / GDPR удалены

● Сохранение страниц без учетной записи

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Скачать The Guardian (Премиум) v6.173.21349 MOD APK

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Скачать The Guardian (Премиум) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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