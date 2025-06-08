android-1.ru / Программы / Видео плееры/редакторы / tinyCam Monitor PRO
tinyCam Monitor PRO

tinyCam Monitor PRO 17.4.2

Следи за домом, семьёй или бизнесом через IP-камеры прямо с телефона
2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
17.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tiny Solutions LLC
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Вчера, 22:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 552
Скриншоты
Описание

tinyCam Monitor PRO — это профессиональное Android-приложение для удалённого видеонаблюдения, которое поддерживает работу с IP-камерами, видеосерверами и цифровыми видеорегистраторами (DVR). Более 5 миллионов загрузок подтверждают его надёжность: будь то наблюдение за ребёнком, питомцем, домом или офисом — всё доступно в реальном времени, прямо с твоего смартфона.


Приложение позволяет управлять камерами, записывать видео, получать оповещения о движении и настраивать потоки под свои нужды. Все данные передаются без участия сторонних серверов, что обеспечивает максимальную приватность. tinyCam Monitor PRO регулярно обновляется — покупая сейчас, ты получаешь расширенные функции и будущие возможности бесплатно. Надёжное видеонаблюдение всегда с тобой.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать tinyCam Monitor PRO v17.4.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать tinyCam Monitor PRO 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked)
OnePlayer - Video Downloader (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.1
SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)
SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.84
Buzo - Video Status (Мод, Unlocked)
Buzo - Video Status (Мод, Unlocked)
Version: 8.1
dream Player IPTV (Мод, Unlocked)
dream Player IPTV (Мод, Unlocked)
Version: 7.0.2
IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked)
IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.8
Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked)
Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.10.0
VU IPTV Player (Мод, Unlocked)
VU IPTV Player (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.4
Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked)
Vidmy Video Downloader, Player (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.123

Отзывы о tinyCam Monitor PRO


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив