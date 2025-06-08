tinyCam Monitor PRO 17.4.2
Следи за домом, семьёй или бизнесом через IP-камеры прямо с телефона
tinyCam Monitor PRO — это профессиональное Android-приложение для удалённого видеонаблюдения, которое поддерживает работу с IP-камерами, видеосерверами и цифровыми видеорегистраторами (DVR). Более 5 миллионов загрузок подтверждают его надёжность: будь то наблюдение за ребёнком, питомцем, домом или офисом — всё доступно в реальном времени, прямо с твоего смартфона.
Приложение позволяет управлять камерами, записывать видео, получать оповещения о движении и настраивать потоки под свои нужды. Все данные передаются без участия сторонних серверов, что обеспечивает максимальную приватность. tinyCam Monitor PRO регулярно обновляется — покупая сейчас, ты получаешь расширенные функции и будущие возможности бесплатно. Надёжное видеонаблюдение всегда с тобой.
Полная версия
Скачать tinyCam Monitor PRO v17.4.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.