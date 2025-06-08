Описание

tinyCam Monitor PRO — это профессиональное Android-приложение для удалённого видеонаблюдения, которое поддерживает работу с IP-камерами, видеосерверами и цифровыми видеорегистраторами (DVR). Более 5 миллионов загрузок подтверждают его надёжность: будь то наблюдение за ребёнком, питомцем, домом или офисом — всё доступно в реальном времени, прямо с твоего смартфона.





Приложение позволяет управлять камерами, записывать видео, получать оповещения о движении и настраивать потоки под свои нужды. Все данные передаются без участия сторонних серверов, что обеспечивает максимальную приватность. tinyCam Monitor PRO регулярно обновляется — покупая сейчас, ты получаешь расширенные функции и будущие возможности бесплатно. Надёжное видеонаблюдение всегда с тобой.