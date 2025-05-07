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Italian Brainrot Challenge

Italian Brainrot Challenge 1.0.0

Сможешь ли ты пережить итальянскую мем-атаку и остаться в здравом уме?
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Monster Mitt
Категория:
Игры / Викторины
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Italian Brainrot Challenge — это взрывная смесь хаоса, юмора и рефлексов, где каждый уровень — это мини-испытание, вдохновлённое абсурдными итальянскими мемами. Лови дикие фразы, уклоняйся от Тунг Тунга, угадывай следующую строчку или просто пытайся не потерять сознание от смеха. Всё это в формате быстрой игры, которую легко освоить, но невозможно забыть.


Скоростной геймплей и десятки безумных мини-игр подойдут как для соло-испытаний, так и для дружеских соревнований. Сравнивай результаты в онлайн-таблице, делись моментами с друзьями и выясни, кто из вас настоящий гений brainrot-культуры. Это идеальная игра, если хочешь «перегрузить мозг» и при этом отлично провести время.


Информация о модах

Полная версия 

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Italian Brainrot Challenge 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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