Italian Brainrot Challenge 1.0.0
Сможешь ли ты пережить итальянскую мем-атаку и остаться в здравом уме?
Italian Brainrot Challenge — это взрывная смесь хаоса, юмора и рефлексов, где каждый уровень — это мини-испытание, вдохновлённое абсурдными итальянскими мемами. Лови дикие фразы, уклоняйся от Тунг Тунга, угадывай следующую строчку или просто пытайся не потерять сознание от смеха. Всё это в формате быстрой игры, которую легко освоить, но невозможно забыть.
Скоростной геймплей и десятки безумных мини-игр подойдут как для соло-испытаний, так и для дружеских соревнований. Сравнивай результаты в онлайн-таблице, делись моментами с друзьями и выясни, кто из вас настоящий гений brainrot-культуры. Это идеальная игра, если хочешь «перегрузить мозг» и при этом отлично провести время.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.