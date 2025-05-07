Описание

Italian Brainrot Challenge — это взрывная смесь хаоса, юмора и рефлексов, где каждый уровень — это мини-испытание, вдохновлённое абсурдными итальянскими мемами. Лови дикие фразы, уклоняйся от Тунг Тунга, угадывай следующую строчку или просто пытайся не потерять сознание от смеха. Всё это в формате быстрой игры, которую легко освоить, но невозможно забыть.





Скоростной геймплей и десятки безумных мини-игр подойдут как для соло-испытаний, так и для дружеских соревнований. Сравнивай результаты в онлайн-таблице, делись моментами с друзьями и выясни, кто из вас настоящий гений brainrot-культуры. Это идеальная игра, если хочешь «перегрузить мозг» и при этом отлично провести время.