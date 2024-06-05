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Lily Diary : игра на одевание (Мод, Бесплатные покупки)

Lily Diary : игра на одевание (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.4

12
0
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SeyeonSoft
Версия:
1.7.4
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
id приложения:
com.seyeonsoft.diary
Русский язык:
Есть
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
4 428

Lily Diary — это модная игра, ориентированная на переодевание и творчество, которая предлагает игрокам уникальный и расслабляющий игровой опыт. Эта игра является идеальным выбором для тех, кто ищет легкость и отдых в мире моды, предоставляя бесчисленные возможности для выражения своего стиля и креативности.


Основной акцент в Lily Diary делается на создании модных нарядов. Игроки имеют доступ к широкому ассортименту одежды, аксессуаров и других элементов, которые позволяют создавать разнообразные образы. Это предоставляет игрокам свободу в выборе стилей и комбинаций, от классических до современных трендов.


Кроме создания нарядов, игра также предлагает возможность переосмысления и создания образов для известных персонажей. Это добавляет дополнительный слой творчества и воображения, позволяя игрокам воплощать в жизнь свои идеи в уникальных стилях.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные покупки
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Lily Diary : игра на одевание (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.4 взлом

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Скачать Lily Diary : игра на одевание (Мод, Бесплатные покупки)
83 Мб
Ссылка 2
83 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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