Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) 1.4.5
Версия:
1.4.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolves Interactive
Обновлено:
Сегодня, 01:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 977
Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) - Это новая гоночная игра по шоссе и полосам движения транспортных средств. Передвигайтесь на большой скорости через пробки, разделительные полосы и набирайте как можно больше очков. Игра понравится всем любителям аркадных гонок, здесь вам предстоит гнать по разным трассам и городам, управляя разыми автомобилями.
Окунитесь в захватывающие уличные гонки и расслабляющее движение по шоссе. Выберите свои лучшие гоночные автомобили и бросьте вызов другим игрокам в многопользовательском режиме в реальном времени.
Информация о модах
Открыты все автомобили;
Бесплатные покупки за деньги и золото;
Вы не можете улучшать машины!
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