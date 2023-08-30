Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) - Это новая гоночная игра по шоссе и полосам движения транспортных средств. Передвигайтесь на большой скорости через пробки, разделительные полосы и набирайте как можно больше очков. Игра понравится всем любителям аркадных гонок, здесь вам предстоит гнать по разным трассам и городам, управляя разыми автомобилями.

Окунитесь в захватывающие уличные гонки и расслабляющее движение по шоссе. Выберите свои лучшие гоночные автомобили и бросьте вызов другим игрокам в многопользовательском режиме в реальном времени.