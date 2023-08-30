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Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked)

Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) 1.4.5

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Версия:
1.4.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolves Interactive
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 977

Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) - Это новая гоночная игра по шоссе и полосам движения транспортных средств. Передвигайтесь на большой скорости через пробки, разделительные полосы и набирайте как можно больше очков. Игра понравится всем любителям аркадных гонок, здесь вам предстоит гнать по разным трассам и городам, управляя разыми автомобилями.

Окунитесь в захватывающие уличные гонки и расслабляющее движение по шоссе. Выберите свои лучшие гоночные автомобили и бросьте вызов другим игрокам в многопользовательском режиме в реальном времени.


Скриншоты

Информация о модах

Открыты все автомобили;

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Скачать Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) 1.4.5 взлом

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Скачать Traffic Tour Classic (Мод, Unlocked) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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