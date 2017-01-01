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Hoosegow: Prison Survival (Мод, Без рекламы)

Hoosegow: Prison Survival (Мод, Без рекламы) 2.7.1

20
50
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Версия:
2.7.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
D.Dream games
Категория:
На русском / Головоломки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
63 631

Вы когда-нибудь задумывались, каково это находиться в тюрьме? Общественность часто считает, что заключенные никогда не покидают свои камеры. Однако в грядущей игре Hoosegow вы сможете окунуться в аутентичный и воссозданный мир тюрьмы. Вам предстоит взять на себя роль заключенного и выполнять задания, возложенные на вас.


Игра предоставляет возможность влиять на игровое окружение, открывая перед вами множество захватывающих возможностей. Вы сможете узнать, каково это на самом деле находиться в тюрьме и что необходимо для выживания в таких условиях.


Hoosegow позволит вам исследовать реалистичную тюремную среду, взаимодействовать с другими заключенными и принимать важные решения, которые повлияют на вашу судьбу внутри стен тюрьмы. Будьте готовы к трудностям и вызовам, которые встретятся на вашем пути, ведь вы будете сталкиваться с тюремной иерархией, конфликтами между заключенными и сложными выборами, определяющими вашу судьбу. Hoosegow предлагает уникальную возможность взглянуть на жизнь в тюрьме изнутри и ощутить атмосферу, которая царит там. Приготовьтесь к непредсказуемым ситуациям, интригам и испытаниям, которые поджидают вас в этой захватывающей игре о выживании в тюремном мире.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченное золото
  • Неограниченные кармы

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 Теги темы: Без рекламы, Квесты

Скачать Hoosegow: Prison Survival (Мод, Без рекламы) 2.7.1 взлом

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Скачать Hoosegow: Prison Survival (Мод, Без рекламы) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Отзывы о Hoosegow: Prison Survival (Мод, Без рекламы)


Комментарии (5)
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Гость Аноним
Гость Аноним 7 августа 2023 19:55
Мод не рабочий золото и карма при использовании уменьшается до нуля!
+11
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Спок
Спок 16 июня 2023 05:57
Деньги есть, кармы на пару раз хватает! Мод не рабочий!
+2
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Профессор долбоебов
Профессор долбоебов 22 мая 2023 14:03
Мод не работает, деньги отнимаются при любой покупке. Что касается второго мода, там через некоторое время кнопка с увеличением кармы не работает. А при оплате действия марками игра зависает. Прошу исправить
+3
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Спок
Спок 30 марта 2023 07:34
Лезет в интернет, постоянно выходит выбрать псевдоним, нажатие "не сейчас" ничего не дает, выскакивает снова.
0
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Hans
Hans 21 марта 2023 18:14
Не работает мод.
+3
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