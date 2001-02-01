android-1.ru / Программы / Инструменты / Говорящий переводчик (Мод, Unlocked)
Говорящий переводчик (Мод, Unlocked)

Говорящий переводчик (Мод, Unlocked) 2.8.8

2
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.8.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ideal app team
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 014
Скриншоты
Описание

Умный человек понимает важность адаптации к многоязычной среде. Talking Translator - это приложение, которое помогает вам успешно взаимодействовать с людьми, говорящими на разных языках, и преодолевать языковые барьеры благодаря более чем 100 доступным языкам для перевода. Это приложение предлагает множество уникальных и полезных функций, которые делают процесс перевода легким и удобным. Вы можете использовать голосовой ввод для быстрого и простого перевода текста или речи. Это особенно удобно во время путешествий, деловых встреч или общения в многоязычной среде.


Talking Translator также предоставляет функцию "Общий обзор", которая позволяет вам следить за важными разговорами и отношениями вокруг вас. Приложение обладает быстрой реакцией, переводя тексты и речь практически мгновенно, даже при нестабильном интернет-соединении. Вы также можете просматривать историю своих предыдущих переводов и взаимодействий с помощью функции "История распознавания речи". В итоге, Talking Translator делает общение на разных языках более доступным и комфортным, позволяя вам успешно взаимодействовать с людьми из разных культур и языковых групп.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Говорящий переводчик (Мод, Unlocked) v2.8.8 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Говорящий переводчик (Мод, Unlocked) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Retouch - удаление объектов (Мод, Unlocked)
Retouch - удаление объектов (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.8.1
Диктофон - диктафон запись & аудио приложение (Мод, Unlocked)
Диктофон - диктафон запись & аудио приложение (Мод, Unlocked)
Version: 1.02.01.1114
Нейм-арт эффект дыма (Мод, Unlocked)
Нейм-арт эффект дыма (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.0
DO Multiple Space - Unlimited Account & App Cloner (Мод, Unlocked)
DO Multiple Space - Unlimited Account & App Cloner (Мод, Unlocked)
Version: 3.00.10.0511
Quick Art редактор фото (Мод, Unlocked)
Quick Art редактор фото (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.6
Создатель музыкального видео (Мод, Unlocked)
Создатель музыкального видео (Мод, Unlocked)
Version: 3.0.8.4
Body Editor - Фоторедактор (Мод, Unlocked)
Body Editor - Фоторедактор (Мод, Unlocked)
Version: 1.434.106
X Launcher - Cool, Multi-style Launcher 2020 (Мод, Unlocked)
X Launcher - Cool, Multi-style Launcher 2020 (Мод, Unlocked)
Version: 9.2

Отзывы о Говорящий переводчик (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив