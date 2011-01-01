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Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы)

Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы) 1.0.24

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
DIVMOB
Версия:
1.0.24
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
id приложения:
com.divmob.impostor
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
974

Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы) - Больше не боритесь за выживание с полчищами врагов, вместо этого ведите армию к победе. Цель состоит в том, чтобы защитить свое королевство и привести территорию противника в смятение. Возглавьте свою сторону и завоевывайте их земли одну за другой, чтобы выиграть решающую битву.


Выберите одного из тщательно отобранных героев и используйте их разнообразные навыки и способности, чтобы переломить ход битвы. Поддерживайте свою армию башнями, стройте здания и улучшайте их, сражаясь за победу. Возьмите в свои руки бразды правления и с головой окунитесь в войну! Поле битвы ждет! Подготовьте свои войска и возьмите под свой контроль поле битвы в Legions War: Art of Strategy!


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ АЛМАЗЫ

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы) 1.0.24 взлом

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Скачать Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы)
77 Мб
Ссылка 2
77 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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