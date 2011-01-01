Legions War: Art of Strategy (Мод, Без рекламы) - Больше не боритесь за выживание с полчищами врагов, вместо этого ведите армию к победе. Цель состоит в том, чтобы защитить свое королевство и привести территорию противника в смятение. Возглавьте свою сторону и завоевывайте их земли одну за другой, чтобы выиграть решающую битву.





Выберите одного из тщательно отобранных героев и используйте их разнообразные навыки и способности, чтобы переломить ход битвы. Поддерживайте свою армию башнями, стройте здания и улучшайте их, сражаясь за победу. Возьмите в свои руки бразды правления и с головой окунитесь в войну! Поле битвы ждет! Подготовьте свои войска и возьмите под свой контроль поле битвы в Legions War: Art of Strategy!