Описание

Tower Breaker — захватывающая научно-фантастическая хакерская и слэш-игра на уровне башни с множеством функций и множеством контента! Вы никогда не захотите перестать играть в эту горячую новую загрузку.





Сможете ли вы перестать рубить и рубить бесконечные волны врагов? С таким количеством квестов и уровней, которые нужно пройти, вам всегда будет чем заняться. Каков ваш высокий балл? Как далеко вы сможете пройти, прежде чем полчища монстров наконец настигнут вас? Независимо от того, являетесь ли вы обычным игроком или хардкорным игроком, Tower Breaker найдет для вас идеальное испытание. Начните играть прямо сейчас без риска с нашей 14-дневной политикой полного возврата средств!