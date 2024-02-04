Проведите собственную смоделированную гонку F1, управляя командой полностью настраиваемых симов. Monoposto Mod APK — первая гоночная игра-симулятор с более чем 50 моделями автомобилей и более чем 30 трассами. Для максимального удовольствия вы даже можете соревноваться с друзьями и играть в многопользовательском режиме.





Настройте свою команду по своему вкусу, выбрав из множества автомобилей, включая Ferrari, McLaren, Mercedes Benz, Red Bull Racing Team и многие другие. Участвуйте в соревнованиях на реальных трассах, используя широкий диапазон размеров двигателей, чтобы никогда больше не остаться в стороне! Гонки против других игроков требуют навыков и сложных трасс, таких как Нюрбургринг, трасса Сузука и многое другое!





Monoposto - это гоночный проект, в котором игроку предстоит попробовать себя в роли гонщика Формулы-1. Высококачественная графика, вид от первого лица, погодные условия, удобное управление, нормальная физика и другие аспекты порадуют игрока. В игре также есть система чемпионатов, специальные миссии и многопользовательские дуэли с реалистичными противниками специально для фанатов. Разумеется, в саму структуру конфигурации автомобиля будут приглашены и автомобили. Любители этого вида соревнований с удовольствием погрузятся в тонкости и хитрости получения технического преимущества над конкурентами. Поэтому ценители не должны упускать такую возможность.