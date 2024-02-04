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Monoposto (Мод, Unlocked)

Monoposto (Мод, Unlocked) 4.03

8
4
Скачать (431 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Marco Pesce
Версия:
4.03
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 431 Мб
id приложения:
com.gabama.monopostolite
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
3
Просмотров:
11 492

Проведите собственную смоделированную гонку F1, управляя командой полностью настраиваемых симов. Monoposto Mod APK — первая гоночная игра-симулятор с более чем 50 моделями автомобилей и более чем 30 трассами. Для максимального удовольствия вы даже можете соревноваться с друзьями и играть в многопользовательском режиме.


Настройте свою команду по своему вкусу, выбрав из множества автомобилей, включая Ferrari, McLaren, Mercedes Benz, Red Bull Racing Team и многие другие. Участвуйте в соревнованиях на реальных трассах, используя широкий диапазон размеров двигателей, чтобы никогда больше не остаться в стороне! Гонки против других игроков требуют навыков и сложных трасс, таких как Нюрбургринг, трасса Сузука и многое другое!


Monoposto - это гоночный проект, в котором игроку предстоит попробовать себя в роли гонщика Формулы-1. Высококачественная графика, вид от первого лица, погодные условия, удобное управление, нормальная физика и другие аспекты порадуют игрока. В игре также есть система чемпионатов, специальные миссии и многопользовательские дуэли с реалистичными противниками специально для фанатов. Разумеется, в саму структуру конфигурации автомобиля будут приглашены и автомобили. Любители этого вида соревнований с удовольствием погрузятся в тонкости и хитрости получения технического преимущества над конкурентами. Поэтому ценители не должны упускать такую возможность.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Monoposto (Мод, Unlocked) 4.03 взлом

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Скачать Monoposto (Мод, Unlocked) 431 Мб Ссылка 2 431 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Monoposto (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 мая 2023 00:17
Гость Иван,
Вылетает? Печально :(
+3
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Гость Иван
Гость Иван 19 мая 2023 10:30
игра выоетает когда я хочу вставить мод
-2
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Алексей
Алексей 7 июля 2022 13:41
Игра крутая, но версия 2.61 не устанавливается. С Гугл плей все ок, но там не полная версия. Исправить пожалуйста

Игра крутая. Но версия 2.61 не устанавливается. С гугл плей все ок, но там не полная версия. Исправить пожалуйста
+1
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