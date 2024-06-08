Merge Studio (Мод, Много денег) 2.5.0
Merge Studio - Главный герой продуктивно применяет процесс слияния лиц с качественными продуктами! Интерес:Игра сочетает в себе все ваши самые любимые жанры — головоломки, стратегии, жанровые и так далее. В результате вы получите самые креативные идеи для интересных маркетинговых материалов.
Как можно быстрее пройти все уровни и удивить своих клиентов потрясающими и инновационными продуктами. По пути вы встретите особые испытания и бонусы, которые стоит повторить. Приобретение новых персонажей также добавляет массу удовольствия каждому уровню! Набитые коллекционными бонусными предметами, оторвитесь от обыденной повседневной жизни и испытайте удовольствие от более чем 50-летней работы в индустрии развлечений! Начните новую карьеру в этом увлекательном бизнесе прямо сейчас!
- Заморозить бриллианты
- Заморозить монету
- Заморозить энергию
Примечание. Когда вы активируете любую валюту перед расходом, расходы не уменьшаются.
Скачать Merge Studio (Мод, Много денег) 2.5.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство