Описание

Furious Racing — потрясающий автомобильный симулятор, полный веселья и азарта. 4 разных автомобиля, множество разных трасс с захватывающими пит-стопами и интересной игровой механикой — Furious Racing — идеальная игра для геймеров, которым нравится быстро водить машины!





Пришло время заявить о своей победе на улицах города. Начните с Furious Racing. Присоединяйтесь к тысячам других игроков, которые сейчас играют в нее онлайн, или загрузите бесплатное приложение для Андроид! Хотите поворот? Лучший симулятор вождения автомобиля, который позволяет вам управлять автомобилями, сделанными на заказ из более чем 1 миллиона вариантов окраски и впечатляющей графикой в реальном времени. Думаю, у вас есть все необходимое, чтобы стать самым быстрым водителем на городских улицах.