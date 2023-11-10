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Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы)

Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы) 0.8.126

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Скачать (100 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream Cool Game
Версия:
0.8.126
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.dreamcoolgame.google.animalrun
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
1 233

Super Run Adventures - 3d bro - проект в жанре сайд-скроллер с классическими особенностями геймплея. Геймеры будут продвигаться вперед, преодолевая смертельные ловушки и препятствия, расправляясь с противниками, решая головоломки, собирая ценности и бонусы, а также стараясь сделать все для того, чтобы спасти мир.


Игроки берут под свой контроль персонажа, которого уже видели в предыдущих играх и который желает избежать препятствий на своем пути. Игроку необходимо преодолевать препятствия, чтобы двигаться вперед, остерегаться ловушек, по пути собирать предметы и бонусы.


Скриншоты

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы) 0.8.126 взлом

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Скачать Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Алиса
Алиса 10 ноября 2023 18:43
Херня, с рекламой
-1
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