Super Run Adventures - 3d bro (Мод, Без рекламы) 0.8.126
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream Cool Game
Версия:
0.8.126
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
1 233
Super Run Adventures - 3d bro - проект в жанре сайд-скроллер с классическими особенностями геймплея. Геймеры будут продвигаться вперед, преодолевая смертельные ловушки и препятствия, расправляясь с противниками, решая головоломки, собирая ценности и бонусы, а также стараясь сделать все для того, чтобы спасти мир.
Игроки берут под свой контроль персонажа, которого уже видели в предыдущих играх и который желает избежать препятствий на своем пути. Игроку необходимо преодолевать препятствия, чтобы двигаться вперед, остерегаться ловушек, по пути собирать предметы и бонусы.
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