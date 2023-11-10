Super Run Adventures - 3d bro - проект в жанре сайд-скроллер с классическими особенностями геймплея. Геймеры будут продвигаться вперед, преодолевая смертельные ловушки и препятствия, расправляясь с противниками, решая головоломки, собирая ценности и бонусы, а также стараясь сделать все для того, чтобы спасти мир.





Игроки берут под свой контроль персонажа, которого уже видели в предыдущих играх и который желает избежать препятствий на своем пути. Игроку необходимо преодолевать препятствия, чтобы двигаться вперед, остерегаться ловушек, по пути собирать предметы и бонусы.