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Idle Island Adventure (Мод, Много денег)

Idle Island Adventure (Мод, Много денег) 2.06.05.5086

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Версия:
2.06.05.5086
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DailyFun
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 450 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 947
Скриншоты
Описание

У игроков Idle Island Adventure есть возможность выращивать самые разные культуры, исследовать огромное количество островов и даже создавать свой собственный индивидуальный рай.


Сплав по цепочке таинственных островов позволит вам отправиться в приключение, познакомиться с новыми людьми и одержать верх над соперниками. Вы можете развивать множество зданий, а также увеличивать размер своего острова, собирать новые ресурсы и расширять их. Присоединяйтесь к своему капитану в захватывающем путешествии на далекий тропический остров, где вы сможете завести новых друзей, помочь старым союзникам и одержать победу над врагами. Вы можете колонизировать острова, расположенные по всему миру, получить доступ к более чем сотне бесплатных строительных материалов и кораблей и вступить в беседу с самыми разными игровыми персонажами.


Помогите людям, которым удалось остаться в живых; они станут вашей командой. Если на борту много пассажиров, защита корабля будет усилена, если он подвергнется атаке, пока находится в море. Приступайте к работе по созданию фермы на своем острове. Человек, умеющий готовить, может возделывать землю, ухаживать за скотом и готовить еду для себя и других. Игра позволяет вам превратить вашу ферму в грозную силу в секторе деликатесов. Если вы хотите добиться успеха на своем острове, вам нужно приложить усилия, чтобы обучить свою команду, делегировать определенные задачи каждому члену вашей группы и приступить к работе. В настоящее время Idle Island Adventure можно получить за неизменную цену ничего. Вы действительно можете тратить реальные деньги на определенные продукты в игре, если хотите. Несмотря на то, что это ускорит прогресс в игре.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Island Adventure (Мод, Много денег) v2.06.05.5086 MOD APK

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Скачать Idle Island Adventure (Мод, Много денег) 450 Мб Ссылка 2 450 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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