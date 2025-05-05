Описание

У игроков Idle Island Adventure есть возможность выращивать самые разные культуры, исследовать огромное количество островов и даже создавать свой собственный индивидуальный рай.





Сплав по цепочке таинственных островов позволит вам отправиться в приключение, познакомиться с новыми людьми и одержать верх над соперниками. Вы можете развивать множество зданий, а также увеличивать размер своего острова, собирать новые ресурсы и расширять их. Присоединяйтесь к своему капитану в захватывающем путешествии на далекий тропический остров, где вы сможете завести новых друзей, помочь старым союзникам и одержать победу над врагами. Вы можете колонизировать острова, расположенные по всему миру, получить доступ к более чем сотне бесплатных строительных материалов и кораблей и вступить в беседу с самыми разными игровыми персонажами.





Помогите людям, которым удалось остаться в живых; они станут вашей командой. Если на борту много пассажиров, защита корабля будет усилена, если он подвергнется атаке, пока находится в море. Приступайте к работе по созданию фермы на своем острове. Человек, умеющий готовить, может возделывать землю, ухаживать за скотом и готовить еду для себя и других. Игра позволяет вам превратить вашу ферму в грозную силу в секторе деликатесов. Если вы хотите добиться успеха на своем острове, вам нужно приложить усилия, чтобы обучить свою команду, делегировать определенные задачи каждому члену вашей группы и приступить к работе. В настоящее время Idle Island Adventure можно получить за неизменную цену ничего. Вы действительно можете тратить реальные деньги на определенные продукты в игре, если хотите. Несмотря на то, что это ускорит прогресс в игре.