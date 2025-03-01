Описание

Он наблюдает за Армией Богини и их положением, скрываясь в ночи. В пределах этого волшебного мира Темный Лорд похитил одного из наших товарищей и в настоящее время планирует нападение. Чтобы успешно спасти наших товарищей, вы должны взять на себя командование армией богини и эффективно привести их к победе под вашим руководством. Только при этих условиях мы сможем сохранить наш народ.





После этого главного героя будут водить слева направо, а любые противники в непосредственной близости получат быстрый удар мечом. В начале каждого раунда боя игроки могут выбрать два таланта из набора возможностей, которые могут повысить их производительность. Эти способности доступны в инвентаре игрока и являются частью пула выбора, который вы можете просмотреть. Если игрок успешно забирает золотые монеты у побежденных противников, он будет вознагражден золотыми монетами после выполнения ряда заданий, назначенных ему в игре. Однако, чтобы их собрать, игрокам нужно было подвергать себя опасности травм, перешагивая через них. Это поставило игроков под угрозу получения травм.





Если вы успешно уничтожите всех враждебных захватчиков до истечения срока, вы будете объявлены победителем соревнования. Игра заканчивается, когда другой противник побеждает игрока или барьер, защищающий его от воздействия магических сил, прорывается. Золото, которое вы получаете в боях, вы можете инвестировать в эти области, чтобы усилить возможности своей армии, построить укрепления своего города и подготовиться к отражению следующей волны вторжений Темного Легиона. Вы можете потратить деньги, заработанные в битвах, на модернизацию снаряжения своей армии, укрепление городских укреплений и подготовку к следующей волне рейдов Темного Легиона.