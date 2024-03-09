Версия:
0.2.76
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ararat Games
Обновлено:
Сегодня, 00:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 812
Описание
Tower Gunner (Мод меню) - помогите выжившим добраться до последней башни и убедитесь, что они не превратились в зомби. Никогда больше не проигрывайте! В этой игре ваше выживание зависит от скорости и огня. Станьте последним игроком, выжившим на острове во время зомби-апокалипсиса. Убедитесь, что вы готовы! Ваши навыки будут подвергнуты испытанию в этой игре на скорость и стратегию.
Как далеко вы можете получить? Как долго вы продержитесь? Сможешь ли ты остаться последним? Используйте свою смекалку, чтобы найти союзников, оружие и инструменты, а также укрытия для всех ваших друзей и семьи. Будьте изобретательны, потому что это невыполнимая задача. Ваш единственный шанс - перехитрить зомби!
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Убийство одним ударом
- Без отдачи
- Хорошая смелость
- Нет купленных объявлений
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