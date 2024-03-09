Описание

Tower Gunner (Мод меню) - помогите выжившим добраться до последней башни и убедитесь, что они не превратились в зомби. Никогда больше не проигрывайте! В этой игре ваше выживание зависит от скорости и огня. Станьте последним игроком, выжившим на острове во время зомби-апокалипсиса. Убедитесь, что вы готовы! Ваши навыки будут подвергнуты испытанию в этой игре на скорость и стратегию.





Как далеко вы можете получить? Как долго вы продержитесь? Сможешь ли ты остаться последним? Используйте свою смекалку, чтобы найти союзников, оружие и инструменты, а также укрытия для всех ваших друзей и семьи. Будьте изобретательны, потому что это невыполнимая задача. Ваш единственный шанс - перехитрить зомби!