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Tower Gunner (Мод меню)

Tower Gunner (Мод меню) 0.2.76

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Версия:
0.2.76
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ararat Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 812
Скриншоты
Описание

Tower Gunner (Мод меню) - помогите выжившим добраться до последней башни и убедитесь, что они не превратились в зомби. Никогда больше не проигрывайте! В этой игре ваше выживание зависит от скорости и огня. Станьте последним игроком, выжившим на острове во время зомби-апокалипсиса. Убедитесь, что вы готовы! Ваши навыки будут подвергнуты испытанию в этой игре на скорость и стратегию.


Как далеко вы можете получить? Как долго вы продержитесь? Сможешь ли ты остаться последним? Используйте свою смекалку, чтобы найти союзников, оружие и инструменты, а также укрытия для всех ваших друзей и семьи. Будьте изобретательны, потому что это невыполнимая задача. Ваш единственный шанс - перехитрить зомби!


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Без отдачи
  • Хорошая смелость
  • Нет купленных объявлений
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Tower Gunner (Мод меню) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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