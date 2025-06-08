The Godfather: City Wars (Мод, Много денег) 1.11.1
"The Godfather: City Wars" - это увлекательная стратегическая игра, которая погрузит вас в мир мафии и азартных приключений. В этой игре вы становитесь частью семьи и помогаете Дону Корлеоне управлять её делами в Нью-Йорке. С более чем 100 миссиями в игре вам точно не придется скучать. Вы будете иметь множество возможностей для построения своей собственной семейной империи и стремления к статусу самого могущественного человека в городе.
Присоединившись к игре "The Godfather", вы становитесь частью мафиозной семьи и берете на себя различные организационные задачи. Верность и преданность семье являются ключевыми ценностями в этой игре. Загрузите "The Godfather: City Wars" прямо сейчас и отправьтесь в захватывающее путешествие в мире мафии, где вас ждут интриги, стратегические решения и возможность взойти на вершину семейной иерархии.
- Бесплатный шоппинг
- Деньги не уменьшаются
Информация: Некоторые миссии требуют потратить деньги, затем выключите мод, чтобы пройти их.
Минимум Android 9, необходимый для игры, рекомендуется LDPLAYER 9 для игры на ПК.
Скачать The Godfather: City Wars (Мод, Много денег) v1.11.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.