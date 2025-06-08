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The Godfather: City Wars (Мод, Много денег)

The Godfather: City Wars (Мод, Много денег) 1.11.1

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Версия:
1.11.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
PlaySide Studios
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 310
Скриншоты
Описание

"The Godfather: City Wars" - это увлекательная стратегическая игра, которая погрузит вас в мир мафии и азартных приключений. В этой игре вы становитесь частью семьи и помогаете Дону Корлеоне управлять её делами в Нью-Йорке. С более чем 100 миссиями в игре вам точно не придется скучать. Вы будете иметь множество возможностей для построения своей собственной семейной империи и стремления к статусу самого могущественного человека в городе.


Присоединившись к игре "The Godfather", вы становитесь частью мафиозной семьи и берете на себя различные организационные задачи. Верность и преданность семье являются ключевыми ценностями в этой игре. Загрузите "The Godfather: City Wars" прямо сейчас и отправьтесь в захватывающее путешествие в мире мафии, где вас ждут интриги, стратегические решения и возможность взойти на вершину семейной иерархии.



Информация о модах
  • Бесплатный шоппинг
  • Деньги не уменьшаются

Информация: Некоторые миссии требуют потратить деньги, затем выключите мод, чтобы пройти их.

Минимум Android 9, необходимый для игры, рекомендуется LDPLAYER 9 для игры на ПК.

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 Теги темы: Много денег

Скачать The Godfather: City Wars (Мод, Много денег) v1.11.1 MOD APK

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Скачать The Godfather: City Wars (Мод, Много денег) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о The Godfather: City Wars (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Мария
Гость Мария 9 июля 2023 13:27
Вечная загрузка при запуске
0
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Love ваш сайт
Love ваш сайт 21 января 2023 07:12
Почему у этой игры вечная загруска при первом запуске?
+2
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