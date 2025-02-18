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Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы)

Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы) 3.5.8

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Версия:
3.5.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Baby Stone Studios
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
606
Скриншоты
Описание

Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы) - Вам нужен герой для вашего ролевого проекта? Что ж, теперь вы можете получить один с Кому нужен герой? игра. Это приятная рисовка, а также очень забавный наполняющий ролевой проект, в котором игроки помогут главному герою стать самым крутым воином, а также найти того, кто командует демонами-монстрами, нападающими на некогда мирные земли. В игре также используется система выбора кубиков, чтобы сделать процесс игры веселым и интересным!


Who Needs a Hero — одна из самых уникальных игр, особенно потому, что в ней используется система с отправными точками, открывающая бесконечные приключения и возможности. Игра также идеально подходит для групп друзей или членов семьи, чтобы весело провести время вместе. Этому легко научиться, но оно достаточно сложное, чтобы удерживать ваше внимание на протяжении нескольких игр.


Информация о модах

[Меню игрока]

  • Добавить бриллиант
  • Добавить славу
  • Добавить перо
  • Добавить подписчиков
  • Добавить золото
  • Добавить силу предмета
  • Добавить Карму
  • Добавить жизнь
  • Добавить реликвию жизни
  • Добавить силу реликвии
  • Добавить силы
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы) v3.5.8 MOD APK

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Скачать Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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