Описание

Who Needs a Hero (Мод, Без рекламы) - Вам нужен герой для вашего ролевого проекта? Что ж, теперь вы можете получить один с Кому нужен герой? игра. Это приятная рисовка, а также очень забавный наполняющий ролевой проект, в котором игроки помогут главному герою стать самым крутым воином, а также найти того, кто командует демонами-монстрами, нападающими на некогда мирные земли. В игре также используется система выбора кубиков, чтобы сделать процесс игры веселым и интересным!





Who Needs a Hero — одна из самых уникальных игр, особенно потому, что в ней используется система с отправными точками, открывающая бесконечные приключения и возможности. Игра также идеально подходит для групп друзей или членов семьи, чтобы весело провести время вместе. Этому легко научиться, но оно достаточно сложное, чтобы удерживать ваше внимание на протяжении нескольких игр.