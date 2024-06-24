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Merge Miners (Мод, Много денег)

Merge Miners (Мод, Много денег) 2.4.7

216
60
Скачать (130 Мб)
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Версия:
2.4.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
90 050

Merge Miners - это увлекательная игра, которая приглашает вас стать победителем в соревнованиях по слиянию и добыче сокровищ. Это занимательное приключение предоставляет вам возможность стать настоящим добытчиком и исследователем, а также развивать свои навыки.


Игра начинается с того, что вы собираете инструменты различных форм и размеров. Затем вы объединяете их, чтобы создать более крупные и мощные инструменты, которые помогут вам в добыче ресурсов и сокровищ. Этот процесс слияния и улучшения инструментов является ключевой механикой игры и предоставляет вам возможность развивать свои способности и обогащать свой инвентарь. Игра также учит вас терпению и настойчивости. Иногда добыча сокровищ и ископаемых может показаться сложной задачей, но важно не сдаваться и продолжать усердно работать. Труд, который вы вложите сегодня, обязательно окупится в будущем.


Merge Miners предоставляет вам возможность почувствовать себя настоящим исследователем и строителем, создавая мощные инструменты и расширяя свои возможности. Это увлекательное приключение, которое подарит вам удовольствие от слияния и добычи, а также поможет развить ваше чувство азарта и упорство.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
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 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Miners (Мод, Много денег) 2.4.7 взлом

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Скачать Merge Miners (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Отзывы о Merge Miners (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Гость Artem
Гость Artem 23 апреля 2023 20:39
Рили не работает мод
+2
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ke1eks
ke1eks 11 марта 2023 15:24
Не работает ваш мод
+1
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