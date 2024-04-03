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The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы)

The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы) 1.2.933

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Версия:
1.2.933
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Forbidden Flame Studios
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 662
Скриншоты
Описание

The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы) — многопользовательский проект с низкополигональной графикой, в котором игроки попытаются выжить в постапокалиптическом мире после нашествия зомби. В одиночку делать это тяжело и сложно, а вдвоем, в команде, очень продуктивно. Да и это тоже очень весело!


Игра Outlands 2 предлагает вам прекрасную возможность провести свободное время с друзьями или семьей. В одно из самых опасных времен в истории соберитесь с друзьями и сделайте все возможное, чтобы выжить. Это сложно, но не невозможно! Outlands 2 предлагает вам возможность хорошо провести время с друзьями или семьей. В один из самых опасных периодов истории соберитесь с друзьями и сделайте все возможное, чтобы выжить! Это сложно, но не невозможно!


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы) v1.2.933 MOD APK

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Скачать The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы)


Комментарии (4)
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PoChik
PoChik 14 ноября 2023 16:02
Ребята когда обновление выйдет но эту игрушку??
+1
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snüs
snüs 31 октября 2023 16:42
Ребята можите чит обновить вылетает каждый раз обновите пожалуйста чит
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 августа 2023 14:46
Чел,
постараемся :(
+3
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Чел
Чел 21 августа 2023 12:15
Игра вылетает каждый раз обновите чит чтоб больше не вылетало из игры
+1
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