Описание

The Outlands 2 Zombie Survival (Мод, Без рекламы) — многопользовательский проект с низкополигональной графикой, в котором игроки попытаются выжить в постапокалиптическом мире после нашествия зомби. В одиночку делать это тяжело и сложно, а вдвоем, в команде, очень продуктивно. Да и это тоже очень весело!





Игра Outlands 2 предлагает вам прекрасную возможность провести свободное время с друзьями или семьей. В одно из самых опасных времен в истории соберитесь с друзьями и сделайте все возможное, чтобы выжить. Это сложно, но не невозможно! Outlands 2 предлагает вам возможность хорошо провести время с друзьями или семьей. В один из самых опасных периодов истории соберитесь с друзьями и сделайте все возможное, чтобы выжить! Это сложно, но не невозможно!