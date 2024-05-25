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Survivor Kingdoms (Мод, Мега меню)

Survivor Kingdoms (Мод, Мега меню) 2.41

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GAMEE
Версия:
2.41
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 МБ
id приложения:
com.gamee.kingdoms.survivor.io
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
4 423

Survivor Kingdoms — Загипнотизированные солдаты атакуют все королевство в попытке найти вас. Королевство в кризисе! Вы пробудившийся колдун, которому поручено раскрыть секреты этой странной земли. Прежде чем вы сможете выяснить, кто загипнотизировал местных жителей, вы должны уничтожить всех своих врагов. Чтобы отразить нападение демонических сил на мир, вы и другие выжившие должны вооружиться или использовать заклинания. Как боец, вы обладаете безграничным потенциалом. Вас окружает рой врагов, и одна ошибка может обернуться катастрофой.


Сражайтесь с более чем тысячей разных монстров одновременно. Игроки получают опыт и уровни по ходу битвы, что делает их сильнее. Чтобы добиться успеха, вам необходимо выполнить несколько требований, наиболее важным из которых является продолжение игры и улучшение игры, с которой вы начали. Одним движением пальца вы можете стереть всю карту! Несмотря на напряженные сражения, вам понадобится только одна рука, чтобы выполнять движения. Иногда одного применения определенной способности было достаточно, чтобы уничтожить целую группу монстров, и это случалось не так уж часто. Подготовьте свое тело к палящему зною многочисленных испытаний, с которыми вы столкнетесь по мере прохождения уровней. Испытайте самую реалистичную графику и 3D-эффекты, доступные сегодня.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Крестный путь

– Убийство одним ударом

– Скорость

– Разблокируйте всех героев

– Бесплатное обновление


Примечание: Используйте “Godmode” и “One Hit Kill” вместе, иначе это может привести к сбою.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Survivor Kingdoms (Мод, Мега меню) 2.41 взлом

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Скачать Survivor Kingdoms (Мод, Мега меню)
140 МБ
Ссылка 2
140 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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