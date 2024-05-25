Survivor Kingdoms — Загипнотизированные солдаты атакуют все королевство в попытке найти вас. Королевство в кризисе! Вы пробудившийся колдун, которому поручено раскрыть секреты этой странной земли. Прежде чем вы сможете выяснить, кто загипнотизировал местных жителей, вы должны уничтожить всех своих врагов. Чтобы отразить нападение демонических сил на мир, вы и другие выжившие должны вооружиться или использовать заклинания. Как боец, вы обладаете безграничным потенциалом. Вас окружает рой врагов, и одна ошибка может обернуться катастрофой.





Сражайтесь с более чем тысячей разных монстров одновременно. Игроки получают опыт и уровни по ходу битвы, что делает их сильнее. Чтобы добиться успеха, вам необходимо выполнить несколько требований, наиболее важным из которых является продолжение игры и улучшение игры, с которой вы начали. Одним движением пальца вы можете стереть всю карту! Несмотря на напряженные сражения, вам понадобится только одна рука, чтобы выполнять движения. Иногда одного применения определенной способности было достаточно, чтобы уничтожить целую группу монстров, и это случалось не так уж часто. Подготовьте свое тело к палящему зною многочисленных испытаний, с которыми вы столкнетесь по мере прохождения уровней. Испытайте самую реалистичную графику и 3D-эффекты, доступные сегодня.