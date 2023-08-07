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MMA - Fighting Clash 22 (Мод, Много денег)

MMA - Fighting Clash 22 (Мод, Много денег) 2.8.3

Турниры, чемпионаты и спарринги для истинных фанатов MMA
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Версия:
2.8.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Imperium Multimedia Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 931
Скриншоты
Описание

MMA – Fighting Clash 22: Стальные Кулаки и Бесконечные Бои - Спортивные боевые игры приобрели новое измерение с "MMA – Fighting Clash 22". Эта игра не просто виртуальное воплощение боев, это настоящее приглашение в мир, где каждый удар, каждый блок, каждый прием имеет значение.


Главной изюминкой игры является ее аутентичная 3D-графика. Каждый удар, каждое движение бойца переданы с такой реалистичностью, что иногда кажется, будто вы смотрите настоящий бой на арене UFC. Детально проработанные модели бойцов, динамичные и реалистичные движения, потрясающие анимационные эффекты — всё это вместе создаёт атмосферу, в которой адреналин и азарт проникают в каждую пору вашего тела.


В игре представлен огромный выбор событий и режимов для истинных любителей MMA. Будь то карьерный режим, где вам предстоит идти путем начинающего бойца, стремясь стать чемпионом мира, или быстрые матчи для тех, кто хочет мгновенного действия. Турниры, чемпионаты, спарринги — каждый игрок найдет что-то по душе.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать MMA - Fighting Clash 22 (Мод, Много денег) v2.8.3 MOD APK

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Скачать MMA - Fighting Clash 22 (Мод, Много денег) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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