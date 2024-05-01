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Slopes: Ski & Snowboard (Мод, Unlocked)

Slopes: Ski & Snowboard (Мод, Unlocked) 2024.5

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Версия:
2024.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Breakpoint Studio LLC
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
529
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Описание

Slopes - это приложение, которое помогает лыжникам и сноубордистам максимально использовать свое время на склонах и создать увлекательный опыт зимних приключений. Оно предоставляет ряд функций и возможностей: С помощью Slopes пользователи могут вести дневник своих поездок на горнолыжных курортах и отслеживать различные аспекты своих пробежек. Это включает в себя информацию о скорости, расстоянии, времени на склоне и другие параметры. Эти данные помогают лыжникам и сноубордистам улучшить свои навыки и достичь лучших результатов. Приложение позволяет пользователям взаимодействовать с другими лыжниками и сноубордистами. С помощью инструмента для обмена данными о местоположении в реальном времени, вы всегда можете знать, где находятся ваши друзья или новые знакомые на горнолыжных курортах.


Это создает возможность завести новых друзей и делиться весельем на склонах. Приложение предоставляет информацию о более чем 200 горнолыжных курортах в разных частях мира. Пользователи могут выбирать курорты, отслеживать свои пробежки и сохранять их на полноэкранных картах маршрутов. Это помогает находить новые маршруты и делиться ими с другими лыжниками. Приложение позволяет собирать подробные данные о каждом дне на склоне и создавать отчеты на основе этой информации. Эти отчеты включают в себя такие параметры, как скорость и расстояние, и помогают лыжникам анализировать свой прогресс и развивать навыки.Slopes создано для любителей зимних видов спорта, которые хотят улучшить свои навыки, взаимодействовать с другими спортсменами и создать более запоминающиеся зимние приключения на горнолыжных курортах.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Slopes: Ski & Snowboard (Мод, Unlocked) v2024.5 MOD APK

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Скачать Slopes: Ski & Snowboard (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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