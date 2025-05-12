Mega Car Crash Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 1.37
Mega Car Crash Simulator — очень увлекательная игра с концепциями автокатастроф и хаотичными элементами, создающими увлекательный игровой процесс. В игре есть бесчисленные уровни с различными темами, и вы можете выполнять различные сумасшедшие трюки или экспериментировать с многочисленными автомобилями и собирать свой заработок. Чем больше вы разбиваетесь, тем больше вы зарабатываете, развлекаясь.
По мере прохождения множества уровней этой игры-симулятора автомобильной аварии у вас будет много шансов собрать коллекцию роскошных автомобилей самого высокого уровня. У вас есть доступ к различным высокопроизводительным и быстрым автомобилям на выбор. У вас есть много вариантов транспортных средств в этой игре-симуляторе гонок, или вы можете начать с нуля и создать свою гоночную команду. Игра будет регулярно обновлять новые автомобили, ориентируясь на высокопроизводительные и дорогие автомобили для вашей коллекции.
Все купленные автомобили
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.