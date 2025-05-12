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Mega Car Crash Simulator (Мод, Бесплатные покупки)

Mega Car Crash Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 1.37

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Версия:
1.37
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zego Studio
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 211
Скриншоты
Описание

Mega Car Crash Simulator — очень увлекательная игра с концепциями автокатастроф и хаотичными элементами, создающими увлекательный игровой процесс. В игре есть бесчисленные уровни с различными темами, и вы можете выполнять различные сумасшедшие трюки или экспериментировать с многочисленными автомобилями и собирать свой заработок. Чем больше вы разбиваетесь, тем больше вы зарабатываете, развлекаясь.


По мере прохождения множества уровней этой игры-симулятора автомобильной аварии у вас будет много шансов собрать коллекцию роскошных автомобилей самого высокого уровня. У вас есть доступ к различным высокопроизводительным и быстрым автомобилям на выбор. У вас есть много вариантов транспортных средств в этой игре-симуляторе гонок, или вы можете начать с нуля и создать свою гоночную команду. Игра будет регулярно обновлять новые автомобили, ориентируясь на высокопроизводительные и дорогие автомобили для вашей коллекции.


Информация о модах

Все купленные автомобили

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Mega Car Crash Simulator (Мод, Бесплатные покупки) v1.37 MOD APK

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Скачать Mega Car Crash Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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