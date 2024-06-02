Hero Survival IO (Мод, Режим бога) 1.5.7
Hero Survival IO - это уникальная мобильная игра, которая представляет собой свежий взгляд на жанр игр на выживание. События игры разворачиваются в далеком будущем, в 2201 году, когда компания Skynet разрабатывает машину, способную путешествовать в пространстве и времени. Основная цель игры - предотвратить вторжение инопланетян, отправившись в прошлое и изменяя ход истории.
Игроки берут на себя роль персонажа по имени Ясуо, которому поручено выполнить эту важную миссию. Вам предстоит использовать машину времени и принимать решительные меры для остановки инопланетного вторжения. Геймплей игры предлагает захватывающие приключения, бои и стратегические решения, чтобы сохранить будущее человечества.
Hero Survival IO привносит оригинальные идеи в жанр игр на выживание, что делает ее увлекательной и уникальной. Если вы ищете новый вызов и интересный сюжет, эта игра может быть отличным выбором для вас.
ㆍAttack множитель
ㆍGod режим
ㆍInstant убить противника (не работает на боссов)
ㆍUnlimited золото
ㆍUnlimited камень
ㆍStamina не уменьшилось
Скачать Hero Survival IO (Мод, Режим бога) 1.5.7 взлом
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