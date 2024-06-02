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Hero Survival IO (Мод, Режим бога)

Hero Survival IO (Мод, Режим бога) 1.5.7

2
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zetylios Legend
Версия:
1.5.7
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.game.hero.survival.war
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
2 360

Hero Survival IO - это уникальная мобильная игра, которая представляет собой свежий взгляд на жанр игр на выживание. События игры разворачиваются в далеком будущем, в 2201 году, когда компания Skynet разрабатывает машину, способную путешествовать в пространстве и времени. Основная цель игры - предотвратить вторжение инопланетян, отправившись в прошлое и изменяя ход истории.


Игроки берут на себя роль персонажа по имени Ясуо, которому поручено выполнить эту важную миссию. Вам предстоит использовать машину времени и принимать решительные меры для остановки инопланетного вторжения. Геймплей игры предлагает захватывающие приключения, бои и стратегические решения, чтобы сохранить будущее человечества.


Hero Survival IO привносит оригинальные идеи в жанр игр на выживание, что делает ее увлекательной и уникальной. Если вы ищете новый вызов и интересный сюжет, эта игра может быть отличным выбором для вас.



Скриншоты

Информация о модах

ㆍAttack множитель

ㆍGod режим

ㆍInstant убить противника (не работает на боссов)

ㆍUnlimited золото

ㆍUnlimited камень

ㆍStamina не уменьшилось

 Теги темы: Режим бога

Скачать Hero Survival IO (Мод, Режим бога) 1.5.7 взлом

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Скачать Hero Survival IO (Мод, Режим бога)
220 Мб
Ссылка 2
220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hero Survival IO (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Павел
Павел 24 октября 2023 09:31
На моём телефоне Xiaomi redmi hote 10s игра просто не запускается и просто вылетает с ошибкой. Ставлю этой игре диз👎👎👎👎👎
-1
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