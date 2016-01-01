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Tap Knight : Dragon's Attack (Мод, Режим бога)

Tap Knight : Dragon's Attack (Мод, Режим бога) 1.1.16

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Версия:
1.1.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PREUS
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
467

Tap Knight - это уникальная ролевая игра, которая обязательно заинтересует всех любителей приключений. В этой игре игроки превращаются в отважных юных героев, готовых стать защитниками своего мира. Особенностью этого мира является то, что даже самый обычный молодой человек может стать героем, способным удержать в покое множество людей лишь мечом в руке. Tap Knight выделяется не только захватывающим геймплеем, но и важными уроками, которые он преподносит игрокам.


Чтобы победить зло, игрокам предстоит пройти через многочисленные испытания и трудности. Это не всегда будет легким путем, и героям придется столкнуться с непредвиденными опасностями, которые могут нанести ущерб их характеру. Однако, благодаря упорному труду и дружбе, герои смогут преодолеть все препятствия и вернуть мир в нужное русло. В Tap Knight каждый игрок имеет возможность стать частью эпического путешествия, которое завершится победой над злом и спасением всех жителей мира.


Присоединитесь к захватывающему приключению в Tap Knight и помогите своему герою преодолеть все трудности, стоящие на пути к победе. В этой игре вас ждут не только захватывающие сражения и эпические приключения, но и важные уроки о дружбе, мужестве и самопожертвовании. Будьте готовы к невероятным испытаниям и помогите вашему герою стать настоящим защитником своего мира!


Скриншоты

Информация о модах

1. Режим бога

2. 1 удар

3. Неограниченное количество бриллиантов

 Теги темы: Режим бога

Скачать Tap Knight : Dragon's Attack (Мод, Режим бога) 1.1.16 взлом

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Скачать Tap Knight : Dragon's Attack (Мод, Режим бога) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

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