Decor Blast - это увлекательная головоломка, разрабатываемая компанией ZYMOBILE LIMITED. Эта игра сочетает в себе головоломки и матч-3 геймплей, создавая интересное и креативное игровое пространство.





Сюжет Decor Blast начинается с концепции молодых дизайнеров, и вам предстоит разрабатывать новые дизайнерские концепции. Эта игра поможет вам развить навыки, необходимые для работы в области дизайна интерьера, и даст вам возможность проявить свою творческую сторону.





Вы сможете создавать разные дизайны, от минималистических до современных, от восточных до скандинавских. Decor Blast позволяет вам экспериментировать с разными стилями и развивать свой творческий потенциал. Не бойтесь пробовать что-то новое и создавать уникальные интерьеры в этой захватывающей игре.