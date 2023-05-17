Defense Legend 5: Survivor TD - это увлекательная игра будущего, в которой Землю атаковали темные силы, нанеся ей огромный ущерб и сделав ее необитаемой. Выжившие люди были вынуждены мигрировать на новую планету, чтобы начать всё заново. Однако и на новой планете их жизни оказываются под угрозой, так как странные и опасные монстры начинают атаковать и уничтожать все на своем пути.





Игрок берет на себя роль командира и имеет важную миссию - защитить выживших людей от этих космических монстров. Defense Legend 5: Survivor TD относится к жанру Tower Defense и популярна благодаря увлекательному сюжету, сложному игровому процессу и разнообразным ландшафтам, предоставляющим игроку различные вызовы.





Игра предлагает уникальные строительные механики, где вы должны размещать башни и оборонительные сооружения на карте, чтобы сдерживать наступление монстров. С каждым новым уровнем монстры становятся более могущественными, и вам придется улучшать свою оборону и стратегию, чтобы остановить их.