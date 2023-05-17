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Defense Legend 5: Survivor TD (Мод, Много камней)

Defense Legend 5: Survivor TD (Мод, Много камней) 1.0.39

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Версия:
1.0.39
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 118 Мб
id приложения:
com.Gcenter.DefenseLegend.TowerDefense.TD.survivor.V5
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
6 316

Defense Legend 5: Survivor TD - это увлекательная игра будущего, в которой Землю атаковали темные силы, нанеся ей огромный ущерб и сделав ее необитаемой. Выжившие люди были вынуждены мигрировать на новую планету, чтобы начать всё заново. Однако и на новой планете их жизни оказываются под угрозой, так как странные и опасные монстры начинают атаковать и уничтожать все на своем пути.


Игрок берет на себя роль командира и имеет важную миссию - защитить выживших людей от этих космических монстров. Defense Legend 5: Survivor TD относится к жанру Tower Defense и популярна благодаря увлекательному сюжету, сложному игровому процессу и разнообразным ландшафтам, предоставляющим игроку различные вызовы.


Игра предлагает уникальные строительные механики, где вы должны размещать башни и оборонительные сооружения на карте, чтобы сдерживать наступление монстров. С каждым новым уровнем монстры становятся более могущественными, и вам придется улучшать свою оборону и стратегию, чтобы остановить их.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню
ㆍНеограниченные деньги
ㆍНеограниченное количество драгоценных камней
ㆍВсе оружие (разблокировано)
ㆍВсе герои (разблокировано)


Примечание. Включить до полной загрузки игры.

Скачать Defense Legend 5: Survivor TD (Мод, Много камней) 1.0.39 взлом

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Скачать Defense Legend 5: Survivor TD (Мод, Много камней)
118 Мб
Ссылка 2
118 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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