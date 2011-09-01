Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) - Проходите увлекательные уровни, по дороге собирайте яйца и остерегайтесь коварных монстров. Что-бы пройти на новый уровень, вы должны лететь и собирать яйца, не попав в лапы опасности. Соберете нужное количество яиц и совершите 3 идеальные посадки, что-бы войти в режим опасности. Готовьтесь к более сложным испытаниям.

С прохождением уровней открывайте новые задания и персонажей, с более красочной раскраской.

Создавайте цепочку яиц, насобирать дополнительных яиц и бонусов.