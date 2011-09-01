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Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег)

Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) 1.3.60

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kooapps Games - Fun Word and Brain Puzzle Games
Версия:
1.3.60
Категория:
Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.kooapps.stackybirdandroid
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 306

Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) - Проходите увлекательные уровни, по дороге собирайте яйца и остерегайтесь коварных монстров. Что-бы пройти на новый уровень, вы должны лететь и собирать яйца, не попав в лапы опасности. Соберете нужное количество яиц и совершите 3 идеальные посадки, что-бы войти в режим опасности. Готовьтесь к более сложным испытаниям.

С прохождением уровней открывайте новые задания и персонажей, с более красочной раскраской.

Создавайте цепочку яиц, насобирать дополнительных яиц и бонусов.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) 1.3.60 взлом

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70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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