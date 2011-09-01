Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) 1.3.60
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Версия:
1.3.60
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 306
Hyper Casual Flying Birdie Game (Мод, Много денег) - Проходите увлекательные уровни, по дороге собирайте яйца и остерегайтесь коварных монстров. Что-бы пройти на новый уровень, вы должны лететь и собирать яйца, не попав в лапы опасности. Соберете нужное количество яиц и совершите 3 идеальные посадки, что-бы войти в режим опасности. Готовьтесь к более сложным испытаниям.
С прохождением уровней открывайте новые задания и персонажей, с более красочной раскраской.
Создавайте цепочку яиц, насобирать дополнительных яиц и бонусов.
Информация о модах
Много денег
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