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Ninja Gear (Мод, Много монет)

Ninja Gear (Мод, Много монет) 2.0.8

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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Twitchy Finger Ltd.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
706

Готовы ли вы стать кибер-ниндзя и спасти человечество от механического оружия, которое уничтожило человечество? Не ищите ничего, кроме Ninja Gear, насыщенной действиями игры, которая увлечет вас с первого уровня! Одним из самых привлекательных аспектов Ninja Gear является возможность объединять сложные эпические атаки с помощью интуитивно понятных элементов управления. 


Вы почувствуете себя настоящим ниндзя, легко переключаясь между атаками и уничтожая врагов. Но дело не только в ярких движениях — игра также предлагает возможность смешивать и сочетать различные навыки ниндзюцу, персонализированные для вашего стиля игры. Предпочитаете ли вы более агрессивный или защитный подход, есть набор навыков, который идеально подходит для вас.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество монет

2. Неограниченное количество драгоценных камней

3. Неограниченное количество янтаря

 Теги темы: Много монет

Скачать Ninja Gear (Мод, Много монет) 2.0.8 взлом

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