Ninja Gear (Мод, Много монет) 2.0.8
Готовы ли вы стать кибер-ниндзя и спасти человечество от механического оружия, которое уничтожило человечество? Не ищите ничего, кроме Ninja Gear, насыщенной действиями игры, которая увлечет вас с первого уровня! Одним из самых привлекательных аспектов Ninja Gear является возможность объединять сложные эпические атаки с помощью интуитивно понятных элементов управления.
Вы почувствуете себя настоящим ниндзя, легко переключаясь между атаками и уничтожая врагов. Но дело не только в ярких движениях — игра также предлагает возможность смешивать и сочетать различные навыки ниндзюцу, персонализированные для вашего стиля игры. Предпочитаете ли вы более агрессивный или защитный подход, есть набор навыков, который идеально подходит для вас.
1. Неограниченное количество монет
2. Неограниченное количество драгоценных камней
3. Неограниченное количество янтаря
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