Готовы ли вы стать кибер-ниндзя и спасти человечество от механического оружия, которое уничтожило человечество? Не ищите ничего, кроме Ninja Gear, насыщенной действиями игры, которая увлечет вас с первого уровня! Одним из самых привлекательных аспектов Ninja Gear является возможность объединять сложные эпические атаки с помощью интуитивно понятных элементов управления.





Вы почувствуете себя настоящим ниндзя, легко переключаясь между атаками и уничтожая врагов. Но дело не только в ярких движениях — игра также предлагает возможность смешивать и сочетать различные навыки ниндзюцу, персонализированные для вашего стиля игры. Предпочитаете ли вы более агрессивный или защитный подход, есть набор навыков, который идеально подходит для вас.



