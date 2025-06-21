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Star Roam & Planet & Sky Map (Мод, Unlocked)

Star Roam & Planet & Sky Map (Мод, Unlocked) 1.4.2

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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Findout World Inc
Категория:
Обучающие / Программы
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
523
Скриншоты
Описание

Вы когда-нибудь размышляли о значении ночного неба, глядя на звезды? Однако, согласно новому приложению, идентифицировать их намного проще. С помощью этого великолепного тура по небу вы сможете узнать о чудесах ночного неба в режиме реального времени, независимо от того, где вы находитесь. Star Roam & Planet & Sky Map позволяет вам оценить ночное небо, не требуя предварительных знаний астрономии. Единый вид неба включает в себя все, от планет и лун до комет и астероидов, а также туманностей и галактик. Существует почти два миллиона различных типов галактик, и там можно обнаружить туманности. Прочитав астрономическую информацию, предоставленную для каждой звезды, вы сможете узнать о них больше.


Приложение дает пользователям всесторонний обзор прошлого и будущего. Вы можете наблюдать за ночным небом в любое время и в любом месте, будь то ранние утренние часы возле Северного полюса или послезавтра вечером, не выходя из собственного двора. Кроме того, вы можете изменить скорость презентации и мгновенно увидеть карту неба со звездами и планетами. Когда приложение настроено для автоматического отслеживания, оно будет использовать датчик гироскопа в вашем телефоне для отображения области неба, на которую сейчас ориентировано ваше устройство. Это позволяет легко сосредоточиться на конкретных созвездиях и звездах, которые вас интересуют. Никогда еще не было более удобного времени для наблюдения за ночным небом.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Star Roam & Planet & Sky Map (Мод, Unlocked) v1.4.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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