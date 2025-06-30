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Тренировка реакции (Мод, Весь контент)

Тренировка реакции (Мод, Весь контент) v13.2.5

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Версия:
13.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
nixGames
Категория:
Обучающие / Программы
Обновлено:
Сегодня, 17:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 443
Описание

Приложение для тренировки реакции представляет собой отличный способ развить ловкость, реакцию и скорость реакции. Оно включает в себя более 30 мини-игр, разработанных для тренировки рефлексов и улучшения времени реакции в различных сценариях. Вот некоторые ключевые характеристики этого приложения: Внутри приложения вы найдете более 30 разнообразных мини-игр, которые помогут вам развить различные аспекты вашей реакции. Эти игры могут включать в себя выполнение упражнений с таблицей Шульте, решение математических задач на скорость, а также улучшение навыков звуковой реакции и зрительной памяти. Приложение также предоставляет игры, которые помогут вам улучшить способность реагировать на изменения цвета каждой заготовки.


Вы можете настроить параметры и тренировки для достижения максимальной точности и скорости в реакции на движущиеся фигуры и цветовые изменения. Вы сможете проверить свои навыки и соревноваться с другими игроками в упражнениях по подсчету, сравнению различных уровней, включая встряхивание тела и формирование уникальных форм. Это позволяет узнать, кто из вас самый быстрый и точный. Игры в приложении также помогут развить способность сосредотачиваться и справляться со стрессом, что может улучшить вашу производительность в повседневных задачах.Приложение для тренировки реакции предлагает разнообразные упражнения и возможности для улучшения ваших рефлексов и навыков реакции в различных сценариях.


Информация о модах

Весь контент разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Тренировка реакции (Мод, Весь контент) v13.2.5 MOD APK

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Скачать Тренировка реакции (Мод, Весь контент) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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