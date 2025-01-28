Описание

Image & Video Date Fixer - это полезное приложение, специализирующееся на оказании помощи пользователям в исправлении метаданных и дат на фотографии с помощью простых операций и удобных функций. Кроме того, приложение является бесплатным и имеет неограниченное количество применений, гарантируя, что пользователи смогут получить доступ к его обширным и инновационным функциям для редактирования даты проще, чем когда-либо.





Вы когда-нибудь замечали, что после копирования изображений с одного телефона на другой, извлечения их из резервной копии в облаке или переноса их с внешнего устройства хранения на свой телефон, вы получаете фотогалерею, которая представляет собой полный беспорядок? Это потому, что в каждом из ваших файлов изображений теперь присутствует дата последнего изменения. Вы можете определить, когда фотографии были загружены или перемещены на ваше устройство, посмотрев на дату. Поскольку даты изменения файлов в данный момент используются для упорядочивания носителей, изображения теперь отображаются в хаотичном порядке.