APEX Racer - это гоночный проект в оригинальном визуальном исполнении 2.5D стиля графики, который успешно сочетает ретро дизайн с современными особенностями жанра. Игроки будут наслаждаться увлекательным геймплеем, а также иметь возможность собирать и коллекционировать различные модели автомобилей, работать над ними в гараже и участвовать в захватывающих соревнованиях с опытными и сложными противниками.





Разработчики обещают постепенное внедрение множества других особенностей в игру, чтобы предложить массу приятных и захватывающих моментов. Благодаря этому вы никогда не будете скучать или забывать об этом захватывающем развлечении. Вас ждут скоростные гонки, адреналиновые испытания и возможность стать настоящим чемпионом гоночного мира. Прокачивайте свои навыки, настраивайте автомобили под свой стиль и готовьтесь к невероятным приключениям на треке. Вас ждет незабываемое гоночное путешествие, которое захватит вас с первых минут игры и не отпустит до самого финиша.