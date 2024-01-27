APEX Racer (Мод, Много денег) 0.8.70
APEX Racer - это гоночный проект в оригинальном визуальном исполнении 2.5D стиля графики, который успешно сочетает ретро дизайн с современными особенностями жанра. Игроки будут наслаждаться увлекательным геймплеем, а также иметь возможность собирать и коллекционировать различные модели автомобилей, работать над ними в гараже и участвовать в захватывающих соревнованиях с опытными и сложными противниками.
Разработчики обещают постепенное внедрение множества других особенностей в игру, чтобы предложить массу приятных и захватывающих моментов. Благодаря этому вы никогда не будете скучать или забывать об этом захватывающем развлечении. Вас ждут скоростные гонки, адреналиновые испытания и возможность стать настоящим чемпионом гоночного мира. Прокачивайте свои навыки, настраивайте автомобили под свой стиль и готовьтесь к невероятным приключениям на треке. Вас ждет незабываемое гоночное путешествие, которое захватит вас с первых минут игры и не отпустит до самого финиша.
МОД 1
- Неограниченные деньги (Купите любую машину, чтобы получить много денег!)
МОД 2
- Бесплатные покупки за реальные деньги (после появления окна оплаты закройте его, нажав кнопку «Назад» на устройстве).
- Для того, чтобы покупки работали, нужен Интеет и авторизация в сервисах Google. Если цены не загружаются и предметы не покупаются, то полностью остановите игру, удалите данные Play Store (повторно заходить не придется) и перезапустите игру.
Скачать APEX Racer (Мод, Много денег) 0.8.70 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство