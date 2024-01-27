android-1.ru / Игры / Гонки / APEX Racer (Мод, Много денег)
APEX Racer (Мод, Много денег)

APEX Racer (Мод, Много денег) 0.8.70

15
6
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PIXELDEV GAMES
Версия:
0.8.70
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.pixeldev.APEXRacers
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
12 159

APEX Racer - это гоночный проект в оригинальном визуальном исполнении 2.5D стиля графики, который успешно сочетает ретро дизайн с современными особенностями жанра. Игроки будут наслаждаться увлекательным геймплеем, а также иметь возможность собирать и коллекционировать различные модели автомобилей, работать над ними в гараже и участвовать в захватывающих соревнованиях с опытными и сложными противниками.


Разработчики обещают постепенное внедрение множества других особенностей в игру, чтобы предложить массу приятных и захватывающих моментов. Благодаря этому вы никогда не будете скучать или забывать об этом захватывающем развлечении. Вас ждут скоростные гонки, адреналиновые испытания и возможность стать настоящим чемпионом гоночного мира. Прокачивайте свои навыки, настраивайте автомобили под свой стиль и готовьтесь к невероятным приключениям на треке. Вас ждет незабываемое гоночное путешествие, которое захватит вас с первых минут игры и не отпустит до самого финиша.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги (Купите любую машину, чтобы получить много денег!)

МОД 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги (после появления окна оплаты закройте его, нажав кнопку «Назад» на устройстве).
  • Для того, чтобы покупки работали, нужен Интеет и авторизация в сервисах Google. Если цены не загружаются и предметы не покупаются, то полностью остановите игру, удалите данные Play Store (повторно заходить не придется) и перезапустите игру.
 Теги темы: Много денег

Скачать APEX Racer (Мод, Много денег) 0.8.70 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
160 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Neodori Forever (Мод, Unlocked)
Neodori Forever (Мод, Unlocked)
Версия: 1.2.4
Drive.RS : Open World Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Drive.RS : Open World Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 0.964
Rally Horizon (Мод, Много денег)
Rally Horizon (Мод, Много денег)
Версия: 2.4.6
Driving Zone: Germany Pro (Мод, Много денег)
Driving Zone: Germany Pro (Мод, Много денег)
Версия: 1.00.68
Block Car Wars Brick Car Crash (Мод, Много денег)
Block Car Wars Brick Car Crash (Мод, Много денег)
Версия: 1.14
Hill Auto Climb - Drive Racing (Мод, Много денег)
Hill Auto Climb - Drive Racing (Мод, Много денег)
Версия: 3.0
Zombies VS Muscle Cars (Мод, Много денег)
Zombies VS Muscle Cars (Мод, Много денег)
Версия: 1.0
Гонки по городу (Мод, Много денег)
Гонки по городу (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.7

Отзывы о APEX Racer (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив