Rally Horizon - предлагает захватывающий и динамичный игровой опыт в мире автогонок, где игроки могут насладиться свободой открытого мира без необходимости подключения к Интернету. Эта гоночная игра выделяется своим впечатляющим выбором суперкаров и возможностью участвовать в гонках по всему миру.





С десятками доступных суперкаров, каждый игрок сможет найти машину по вкусу, от классических моделей до современных гоночных машин. "Rally Horizon" предоставляет возможность кастомизации автомобилей, позволяя игрокам настраивать и модернизировать их в соответствии со своими предпочтениями и стилем вождения.





Игра включает в себя разнообразные трассы и локации, от живописных загородных дорог до оживленных городских улиц, предлагая уникальные вызовы и возможности для гонок. Благодаря качественной графике и реалистичной физике, "Rally Horizon" обещает не только увлекательные, но и крайне реалистичные гонки.