Devil Slayer: Idle RPG (Мод меню) 2.6200
Devil Slayer: Idle RPG - это захватывающая экшн-игра в жанре hack-and-slash, которая обещает удовлетворить ваш визуальный аппетит. В этой игре вас ждут бои, наполненные динамикой и экшеном, где вы будете сражаться со зловещими существами и демонами.
Особенностью Devil Slayer: Idle RPG является то, что она представляет собой игру в жанре бездействия, то есть вы сможете играть и получать прогресс даже в тех случаях, когда вы не активно управляете своим персонажем. Это делает игру доступной для игроков разного уровня опыта.
Вы сможете улучшать своего персонажа, получать новые способности и оружие, а также развивать свои навыки боя. Игра также предлагает разнообразные монстры и боссов, с которыми вам предстоит сразиться. Погрузитесь в мир Devil Slayer: Idle RPG и насладитесь захватывающим геймплеем, боями и возможностью прокачивать своего персонажа.
МЕНЮ МОДОВ
✶ Множитель урона (работает только с этапом испытания врага)
✶ Режим бога
✶ Неограниченная валюта*
✶ Неограниченное количество билетов*
*никогда не уменьшается, когда вы тратите
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