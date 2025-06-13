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Devil Slayer: Idle RPG (Мод меню)

Devil Slayer: Idle RPG (Мод меню) 2.6200

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Версия:
2.6200
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TRSOFT
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 827 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 502
Скриншоты
Описание

Devil Slayer: Idle RPG - это захватывающая экшн-игра в жанре hack-and-slash, которая обещает удовлетворить ваш визуальный аппетит. В этой игре вас ждут бои, наполненные динамикой и экшеном, где вы будете сражаться со зловещими существами и демонами.


Особенностью Devil Slayer: Idle RPG является то, что она представляет собой игру в жанре бездействия, то есть вы сможете играть и получать прогресс даже в тех случаях, когда вы не активно управляете своим персонажем. Это делает игру доступной для игроков разного уровня опыта.


Вы сможете улучшать своего персонажа, получать новые способности и оружие, а также развивать свои навыки боя. Игра также предлагает разнообразные монстры и боссов, с которыми вам предстоит сразиться. Погрузитесь в мир Devil Slayer: Idle RPG и насладитесь захватывающим геймплеем, боями и возможностью прокачивать своего персонажа.


Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

✶ Множитель урона (работает только с этапом испытания врага)

✶ Режим бога

✶ Неограниченная валюта*

✶ Неограниченное количество билетов*

*никогда не уменьшается, когда вы тратите

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Devil Slayer: Idle RPG (Мод меню) v2.6200 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Devil Slayer: Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Alexander
Гость Alexander 10 апреля 2024 23:06
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