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Car Driving School : Car Games (Мод, Много денег)

Car Driving School : Car Games (Мод, Много денег) 2.44

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Версия:
2.44
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Spark Game Studios
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 581
Скриншоты
Описание

"Car Driving School: Car Games" - это захватывающая игра-симулятор, предлагающая игрокам реалистичный опыт вождения и множество игрового контента. Вне зависимости от вашего уровня опыта вождения, эта игра поможет вам улучшить навыки и насладиться виртуальным вождением.


В игре вас ожидает широкий выбор автомобилей различных марок, моделей и типов, которые вы сможете управлять. Будь то городские автомобили, спортивные суперкары или мощные внедорожники, у вас будет возможность испытать различные типы транспортных средств.


Вы сможете пройти через разнообразные испытания и задания, которые помогут вам освоить различные аспекты вождения, включая парковку, повороты, движение по дороге и многое другое. Будут доступны различные сценарии и места, включая городские улицы, шоссе и горные дороги, чтобы добавить разнообразия и вызова в игровой процесс. Кроме того, игра предлагает различные режимы игры, включая карьеру, свободную езду и множество других активностей. Вы сможете развивать свои навыки, зарабатывать очки и достижения, а также открывать новые автомобили и контент по мере продвижения в игре.


"Car Driving School: Car Games" обладает привлекательной графикой, реалистичной физикой и удобным управлением, что позволяет вам погрузиться в захватывающий мир автомобильных симуляторов и насладиться увлекательным вождением прямо из комфорта вашего мобильного устройства.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать Car Driving School : Car Games (Мод, Много денег) v2.44 MOD APK

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