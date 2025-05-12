Описание

The Judas Ghost (18+) - "Призрак Иуды" - это интерактивная визуальная новелла, предлагающая игрокам свободу перемещения по особняку в режиме дня и ночи. Вам будет предоставлена возможность выбирать, какие квесты исследовать, с кем взаимодействовать и прогрессировать по сюжетной линии каждой отдельной девушки.





Вы сможете двигаться в своем собственном темпе, внося решения и выбирая пути развития истории. Каждая девушка представляет собой отдельную сюжетную линию, и вы сможете влиять на развитие отношений с каждой из них. Кроме того, в игре предусмотрена система покупки одежды и предметов с использованием валюты. Вы сможете приобретать новые наряды, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а также использовать предметы для продвижения в игре.





Уровень привязанности к девушкам будет повышаться по мере вашего взаимодействия с ними, открывая новые возможности и сцены. Кроме того, вы сможете искать спрятанные предметы, которые могут привести к секретным сценам и раскрытию дополнительной информации о сюжете. "Призрак Иуды" предоставляет вам уникальный опыт, где вы сами определяете ход игры, взаимодействуете с персонажами и раскрываете тайны этого особняка. Приготовьтесь к захватывающему приключению, полному интриг и романтики.