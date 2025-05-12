The Judas Ghost (18+) Ch.2 v.1.2.11
The Judas Ghost (18+) - "Призрак Иуды" - это интерактивная визуальная новелла, предлагающая игрокам свободу перемещения по особняку в режиме дня и ночи. Вам будет предоставлена возможность выбирать, какие квесты исследовать, с кем взаимодействовать и прогрессировать по сюжетной линии каждой отдельной девушки.
Вы сможете двигаться в своем собственном темпе, внося решения и выбирая пути развития истории. Каждая девушка представляет собой отдельную сюжетную линию, и вы сможете влиять на развитие отношений с каждой из них. Кроме того, в игре предусмотрена система покупки одежды и предметов с использованием валюты. Вы сможете приобретать новые наряды, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а также использовать предметы для продвижения в игре.
Уровень привязанности к девушкам будет повышаться по мере вашего взаимодействия с ними, открывая новые возможности и сцены. Кроме того, вы сможете искать спрятанные предметы, которые могут привести к секретным сценам и раскрытию дополнительной информации о сюжете. "Призрак Иуды" предоставляет вам уникальный опыт, где вы сами определяете ход игры, взаимодействуете с персонажами и раскрываете тайны этого особняка. Приготовьтесь к захватывающему приключению, полному интриг и романтики.
v1.3.11 — Исправление:
Устранён баг, возникавший при поднятии монеты в западном коридоре (1 этаж), если персонаж был повернут на юг.
v1.3.10 — Глава 2 (Часть 1):
Основные нововведения:
Начало Главы 2. Стартует автоматически, если завершены последние квесты главы 1 у всех персонажей. После загрузки игры вы окажетесь в спальне Зака, где начнется новый день и задание Mirror Mirror.
Возможное изменение: если игроки сочтут автоматический запуск неудобным, начало может быть перенесено за пределы спальни, чтобы дать возможность выбрать сцену вручную.
Новые квесты:
Джуди: Mirror Mirror On The Wall (с участием Синди и Джеммы)
Синди: Cockadoodle IV
Сиенна: Vibe Prize → Sun Spark
После завершения Cockadoodle IV и Sun Spark:
Сиенна: Open Wide (с участием Синди)
Сложные механики:
Темная комната с фонариком: используется динамическое освещение и подсветка интерактивных объектов. Возможны мерцания из-за способа рендеринга. В будущем планируется исправление или упрощение визуального оформления.
Мини-игра Vibe Prize:
Добавлена кнопка «Пропустить мини-игру» (в правом нижнем углу), особенно полезна для мобильных устройств.
Прохождение:
Комната темная → Зак сообщает, что фонарик в машине.
Найдите фонарик на пассажирской стороне авто.
С фонариком осматриваем комнату:
Доспех справа → Рукавица на полу → Ключ в рукавице.
Ключом открываем сундук слева.
Разгадываем головоломку (слово: CLOTHES).
Финальная мини-игра с вращающейся ручкой:
Щелкаем по ручке (не по светодиодной лампе), три этапа.
Ручка неактивна во время анимации.
Контент:
300+ новых рендеров
20 анимаций
Примечание: «Sun Spark» в голове автора часто звучит как «Sparkle», возможны опечатки.
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