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The Judas Ghost (18+)

The Judas Ghost (18+) Ch.2 v.1.2.11

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Версия:
Ch.2 v.1.2.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 916 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 669
Скриншоты
Описание

The Judas Ghost (18+) - "Призрак Иуды" - это интерактивная визуальная новелла, предлагающая игрокам свободу перемещения по особняку в режиме дня и ночи. Вам будет предоставлена возможность выбирать, какие квесты исследовать, с кем взаимодействовать и прогрессировать по сюжетной линии каждой отдельной девушки.


Вы сможете двигаться в своем собственном темпе, внося решения и выбирая пути развития истории. Каждая девушка представляет собой отдельную сюжетную линию, и вы сможете влиять на развитие отношений с каждой из них. Кроме того, в игре предусмотрена система покупки одежды и предметов с использованием валюты. Вы сможете приобретать новые наряды, чтобы выглядеть стильно и привлекательно, а также использовать предметы для продвижения в игре.


Уровень привязанности к девушкам будет повышаться по мере вашего взаимодействия с ними, открывая новые возможности и сцены. Кроме того, вы сможете искать спрятанные предметы, которые могут привести к секретным сценам и раскрытию дополнительной информации о сюжете. "Призрак Иуды" предоставляет вам уникальный опыт, где вы сами определяете ход игры, взаимодействуете с персонажами и раскрываете тайны этого особняка. Приготовьтесь к захватывающему приключению, полному интриг и романтики.


Информация о модах

v1.3.11 — Исправление:

  • Устранён баг, возникавший при поднятии монеты в западном коридоре (1 этаж), если персонаж был повернут на юг.

v1.3.10 — Глава 2 (Часть 1):

Основные нововведения:

  • Начало Главы 2. Стартует автоматически, если завершены последние квесты главы 1 у всех персонажей. После загрузки игры вы окажетесь в спальне Зака, где начнется новый день и задание Mirror Mirror.

  • Возможное изменение: если игроки сочтут автоматический запуск неудобным, начало может быть перенесено за пределы спальни, чтобы дать возможность выбрать сцену вручную.

Новые квесты:

  • Джуди: Mirror Mirror On The Wall (с участием Синди и Джеммы)

  • Синди: Cockadoodle IV

  • Сиенна: Vibe PrizeSun Spark

  • После завершения Cockadoodle IV и Sun Spark:

    • Сиенна: Open Wide (с участием Синди)

Сложные механики:

  • Темная комната с фонариком: используется динамическое освещение и подсветка интерактивных объектов. Возможны мерцания из-за способа рендеринга. В будущем планируется исправление или упрощение визуального оформления.

  • Мини-игра Vibe Prize:

    • Добавлена кнопка «Пропустить мини-игру» (в правом нижнем углу), особенно полезна для мобильных устройств.

    • Прохождение:

      1. Комната темная → Зак сообщает, что фонарик в машине.

      2. Найдите фонарик на пассажирской стороне авто.

      3. С фонариком осматриваем комнату:

        • Доспех справа → Рукавица на полу → Ключ в рукавице.

        • Ключом открываем сундук слева.

        • Разгадываем головоломку (слово: CLOTHES).

      4. Финальная мини-игра с вращающейся ручкой:

        • Щелкаем по ручке (не по светодиодной лампе), три этапа.

        • Ручка неактивна во время анимации.

Контент:

  • 300+ новых рендеров

  • 20 анимаций

Примечание: «Sun Spark» в голове автора часто звучит как «Sparkle», возможны опечатки.

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Скачать The Judas Ghost (18+) vCh.2 v.1.2.11 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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