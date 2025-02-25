android-1.ru / Игры / Обучающие / Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked)
Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked)

Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked) 6.1.4

0
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mastering Japanese
Категория:
Игры / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
937
Скриншоты
Описание

Представьте себе мир, в котором изучение хираганы и катаканы не является монументальной задачей, а стресс, связанный с улучшением японского произношения, не мешает вам спать по ночам. Mazii Japanese Easier — это мир, в котором изучение японского языка стало проще. Mazii упрощает трудоемкий процесс изучения японского языка и сдачи экзамена JLPT, предоставляя исчерпывающий ресурс. Это сообщество, набор инструментов и попутчик, который поможет вам в вашем путешествии к свободному владению японским языком.


Вы изо всех сил пытаетесь вспомнить символ кандзи? Или, может быть, вы работаете со сложным грамматическим правилом. Не волнуйся! Mazii Japanese Easier удовлетворит ваши потребности. Пользователи могут быстро и легко искать слова в различных форматах, включая кандзи, ромадзи, хирагану и свой родной язык. Mazii предоставляет несколько инструментов для развития лингвистической компетенции, включая распознавание рукописного ввода, речь, камеру и ручной ввод. Обучение может проходить в любой точке мира благодаря функции поиска и перевода в автономном режиме!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked) v6.1.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
фортепианная мелодия (Мод, Premium Unlocked)
фортепианная мелодия (Мод, Premium Unlocked)
Version: Fix Smoother Songs
Learn Physics: Notes & Calc (Мод, Premium Unlocked)
Learn Physics: Notes & Calc (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.4.2
Learn Chemistry - Notes (Мод, Premium Unlocked)
Learn Chemistry - Notes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.4.2
Детское пианино для малышей (Мод, Unlocked)
Детское пианино для малышей (Мод, Unlocked)
Version: 3.7
Детские пазлы - игры для детей (Мод, Unlocked)
Детские пазлы - игры для детей (Мод, Unlocked)
Version: 2.17
Рисование для детей от 2 лет (Мод, Unlocked)
Рисование для детей от 2 лет (Мод, Unlocked)
Version: 1.2
Promova (Мод, Unlocked)
Promova (Мод, Unlocked)
Version: 5.0.0
Игры для малышей (Мод, Unlocked)
Игры для малышей (Мод, Unlocked)
Version: 5.6

Отзывы о Mazii:Японский учебный словарь (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив