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Device Info HW+

Device Info HW+ 5.21.0

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Версия:
5.21.0
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Andrey Efremov
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
500
Скриншоты
Описание

Device Info HW+  — это приложение для Android, которое позволяет получить подробную информацию об аппаратном и программном обеспечении вашего смартфона. Его комплексные возможности обнаружения предоставляют пользователям и разработчикам полное представление об их устройствах. В этом приложении есть все: от деталей ЖК-дисплея и сенсорного экрана до характеристик камеры. Давайте углубимся в самые яркие функции этого приложения и выясним, почему оно стало фаворитом среди технических энтузиастов и поклонников Android.


Device Info HW+  — от определения модели гладкого ЖК-дисплея до мультитач-теста сенсорного экрана — раскрывает все детали компонентов вашего устройства. Он раскрывает информацию об оборудовании, такую как модели камер, поставщиков, разрешения и сведения о программном обеспечении через API; если модель камеры остается неуловимой, не бойтесь! Приложение часто перечисляет поддерживаемые камеры, гарантируя, что вы не пропустите ни одного достойного моментального снимка.


Информация о модах

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 Теги темы: Платные

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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