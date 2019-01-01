Описание

Device Info HW+ — это приложение для Android, которое позволяет получить подробную информацию об аппаратном и программном обеспечении вашего смартфона. Его комплексные возможности обнаружения предоставляют пользователям и разработчикам полное представление об их устройствах. В этом приложении есть все: от деталей ЖК-дисплея и сенсорного экрана до характеристик камеры. Давайте углубимся в самые яркие функции этого приложения и выясним, почему оно стало фаворитом среди технических энтузиастов и поклонников Android.





Device Info HW+ — от определения модели гладкого ЖК-дисплея до мультитач-теста сенсорного экрана — раскрывает все детали компонентов вашего устройства. Он раскрывает информацию об оборудовании, такую как модели камер, поставщиков, разрешения и сведения о программном обеспечении через API; если модель камеры остается неуловимой, не бойтесь! Приложение часто перечисляет поддерживаемые камеры, гарантируя, что вы не пропустите ни одного достойного моментального снимка.