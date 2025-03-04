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Texpand: Text Expander (Мод, Premium Unlocked)

Texpand: Text Expander (Мод, Premium Unlocked) 2.5.2 - cfb4500

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Версия:
2.5.2 - cfb4500
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Isaias Matewos
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 052
Скриншоты
Описание

Приложение Texpand предоставляет пользователю возможность оптимизировать ввод текста, создавая ярлыки для часто используемых фраз. Это позволяет ускорить процесс набора текста и сделать работу с мобильным устройством более эффективной. Чтобы создать ярлык для фразы в Texpand, пользователь просто вводит эту фразу в поле ввода текста приложения и применяет соответствующую команду. После этого фраза будет связана с ярлыком.


Затем, когда пользователь начинает вводить текст в других местах, система предложит подсказки с ярлыками, начинающимися с той же буквы, что и первая буква введенного текста. Texpand позволяет быстро вставлять часто используемые фразы, просто вводя несколько первых букв и выбирая соответствующий ярлык. Ограничение на количество создаваемых ярлыков может существовать, но система также предоставляет советы по созданию более длинных ярлыков и более быстрым операциям, чтобы сделать процесс ещё более эффективным. Подсказки по соответствию предложений также могут помочь в создании новых ярлыков на основе того, что вы собираетесь печатать.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Texpand: Text Expander (Мод, Premium Unlocked) v2.5.2 - cfb4500 MOD APK

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Скачать Texpand: Text Expander (Мод, Premium Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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