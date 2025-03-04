Описание

Приложение Texpand предоставляет пользователю возможность оптимизировать ввод текста, создавая ярлыки для часто используемых фраз. Это позволяет ускорить процесс набора текста и сделать работу с мобильным устройством более эффективной. Чтобы создать ярлык для фразы в Texpand, пользователь просто вводит эту фразу в поле ввода текста приложения и применяет соответствующую команду. После этого фраза будет связана с ярлыком.





Затем, когда пользователь начинает вводить текст в других местах, система предложит подсказки с ярлыками, начинающимися с той же буквы, что и первая буква введенного текста. Texpand позволяет быстро вставлять часто используемые фразы, просто вводя несколько первых букв и выбирая соответствующий ярлык. Ограничение на количество создаваемых ярлыков может существовать, но система также предоставляет советы по созданию более длинных ярлыков и более быстрым операциям, чтобы сделать процесс ещё более эффективным. Подсказки по соответствию предложений также могут помочь в создании новых ярлыков на основе того, что вы собираетесь печатать.



