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Cross Stitch Paradise (Мод, Premium Unlocked)

Cross Stitch Paradise 4.4.5 GP

Unlocked
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Версия:
4.4.5 GP
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Maxim Kabluka
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 348
Скриншоты
Описание

Cross Stitch Paradise — это инновационное и единственное в своем роде приложение для вышивки крестом, которое позволяет пользователям создавать собственные линии вышивки. Кроме того, он позволяет просматривать и выбирать образцы форматов перед внедрением. Кроме того, это приложение включает в себя несколько функций, которые заслужили доверие и одобрение большого числа пользователей благодаря своей эффективности. Чтобы получить доступ ко всем новейшим и лучшим функциям, загрузите самое последнее обновление.


Cross Stitch Paradise позволяет вам выбирать цвета для своей вышивки разнообразным и обильным способом, основываясь на ваших предпочтениях. Здесь можно выбрать из десятков светлых и темных цветов; выберите тот, который вам больше нравится, и используйте его, чтобы сделать самые красивые продукты для себя. Если вам нравится вышивать, это передовое приложение позволит вам сделать это максимально приятным и беззаботным способом. Вы также можете выбрать свою собственную картинку или изображение, чтобы продолжить вышивание, если хотите. Каждый пользователь будет иметь уникальный подход к рисованию, который определяется эстетическими ценностями, которые они ценят.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Cross Stitch Paradise (Мод, Premium Unlocked) v4.4.5 GP MOD APK

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Скачать Cross Stitch Paradise (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

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